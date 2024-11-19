RUVDS и «Русское время» выпустили эксклюзивные часы в честь арктического ЦОД

Хостинг-провайдер RUVDS и ООО «Часовое Производство «Русское Время» выпустили партию часов, приуроченных к развертыванию дата-центра в Арктике. Лимитированная серия предназначена для сотрудников компании, а также ее партнеров, впервые в мире осуществивших прыжок с высоты более 10 тыс. метров на Северный полюс и разместивших серверное оборудование на дрейфующей льдине. Об этом CNews сообщили представители RUVDS.

«Часы традиционно были верными спутниками первооткрывателей и исследователей, потому мы решили, что такая эксклюзивная серия как ничто лучше отразит научно-исследовательский вектор нашей работы. За основу лимитированной серии взят дизайн, отсылающий к классическим Pilot Watch, а цвет наших часов вдохновлён синим небом стратосферы – среде, к которой мы так часто обращаемся, рассуждая о прогрессе и новых свершениях. Это ценности, которые мы вкладываем в свою работу, и то, чем мы хотим поделиться с другими», – сказал генеральный директор RUVDS Никита Цаплин.

За надежность часов отвечает японский механизм Miyota. Корпус выполнен из нержавеющей стали, использовано минеральное стекло с антибликовым покрытием, ремешок из натуральной кожи.

«Мы делаем наши часы в том числе и для работы в самых суровых условиях, и участие в проекте, который отражает близкие нам идеалы – лучшее, чего можно желать. Не сомневаюсь, что наши часы послужат надежным и верным напоминанием о том, что место подвигу, достижениям есть и в наше время», – сказал Владлен Невзоров, генеральный директор ООО Часовое производство «Русское Время».

В 2024 г. RUVDS осуществил испытания серверного оборудования на Северном полюсе: центр обработки данных хостинг-провайдера сбросили с Ил-76 на дрейфующую льдину 12 апреля. Специалисты компании установили прямое соединение с собственным спутником и передали пакеты данных несмотря на существенное смещение сроков миссии. С того же борта при поддержке компании был совершен первый в мире прыжок с высоты более 10 тыс. метров на Северный полюс.