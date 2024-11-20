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К началу горнолыжного сезона МТС развернула новое покрытие LTE в Шерегеше

МТС сообщает о расширении сети LTE в Шерегеше. Специалисты установили на кузбасском горнолыжном курорте новое телекоммуникационное оборудование. Это позволило увеличить скорость мобильного интернета на трассах, в зонах посадки на подъемники, в кафе и отелях в среднем на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

По данным сервиса для путешествий МТС Travel на конец октября 2024 г., Шерегеш находится на втором месте по количеству бронирований в отелях среди российских горнолыжных курортов на первую половину сезона 2024-2025 гг. Каждое десятое бронирование гостиниц, апартаментов и других объектов размещения вблизи ГЛК, сделанное в периоде с 16 ноября по 9 января, приходится на Кемеровскую область.

К наплыву туристов МТС усилила сеть LTE в наиболее загруженных локациях Шерегеша. В частности, улучшение качества связи абоненты могут почувствовать в районе подъемника «Скайвей», парковки и сцены в секторе А, на канатных дорогах «Булочка», «Хлебница», «Запад», «Восток» и «Мустаг» в секторе Б, на въезде в Шерегеш со стороны Таштагола, где находится коттеджный поселок, отели и гостевые дома.

Новые базовые станции позволили разгрузить и уже действующее оборудование – в среднем скорость мобильного интернета в сети LTE на курорте выросла на треть. Она останется достаточно высокой даже в часы пик: лыжники и сноубордисты смогут вести стримы со склонов, загружать тяжелые фото и видео в соцсети, пользоваться онлайн-банком, вызывать такси и оставаться на связи с близкими.

«Сеть LTE покрывает все трассы Шергеша и всю туристическую инфраструктуру, которая вслед за турпотоком растет от года к году. Чтобы кузбассовцам и гостям региона не было тесно онлайн, МТС к началу нового горнолыжного сезона значительно «прокачала» сеть на курорте. Локации выбраны на основе анализа Big Data МТС», – сказал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

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