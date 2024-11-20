CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет на подъезде к Ставрополю

«МегаФон» разогнал интернет на трассе федерального значения Невинномысск — Ставрополь. По данным аналитиков, автодорога длиною в 58 километров — одна из самых протяженных и популярных транспортных артерий, связывающая промышленную и административную столицы региона. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

По этому пути в Ставрополь ежедневно ездят более 100 тыс. жителей республик Северного Кавказа, Краснодарского края, а также туристы Кавказских Минеральных Вод. При столь загруженных условиях движения наличие мобильной связи на федеральной автодороге имеет критическую важность для транспортной развязки в регионе.

На трассе Невинномысск — Ставрополь специалисты оператора модернизировали существующее телеком-оборудование и установили новое. Базовые станции «МегаФона» оснащены высокочастотным диапазоном. Так, скорость мобильного интернета на участке достигает 70 Мбит/с. Водители и пассажиры на пути к городу могут загружать онлайн-карты, пользоваться навигатором, оставаться в сети на протяжении всего маршрута. Пассажиры же смогут скачать фильм в формате FullHD за две минуты.

«Доступность связи и интернета на трассе создает не только удобство и комфорт передвижения, но и обеспечивает безопасность. Абоненты могут в любое время суток вызывать экстренные службы в чрезвычайных ситуациях, связаться с ГИБДД и онлайн заполнить необходимые документы в страховой компании», — отметил директор «МегаФона» в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Программисту грозит срок до 10 лет за создание пиратского кинотеатра

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

Российские власти усложняют жизнь телефонным мошенникам. Отправлять SMS во время звонков запретят

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще