CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Телеком Цифровизация Бизнес-приложения Внедрения Искусственный интеллект axenix
|

МТС Exolve запустил сервис речевой аналитики на базе нейросетей

МТС Exolve, 100% дочерняя компания ПАО «МТС», разработчик коммуникационных решений для бизнеса, запустил сервис речевой аналитики на одноименной платформе. Новый сервис с применением технологии Yandex SpeechSense поможет компаниям анализировать звонки и текстовые диалоги с клиентами — например, определять, получил ли пользователь ответ на вопрос, насколько точно оператор следовал скрипту, и т. д. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новую услугу можно подключить в едином окне вместе с другими востребованными сервисами, такими как защита номера, интеллектуальный выбор исходящего номера, SMS, сервис проверки доступных и активных номеров (HRL-запросы) и другими.

Всем клиентам МТС Exolve доступна облачная версия услуги речевой аналитики из «Личного кабинета» платформы. Сервис уже тестируют несколько крупных компаний из таких отраслей, как e-commerce, fintech, medtech.

С помощью нового сервиса компании смогут эффективно анализировать звонки с помощью нейросети, быстро находить проблемные разговоры и выявлять потребности клиентов, повышая качество их обслуживания. На основе анализа успешных и неудачных звонков сотрудники отдела качества смогут отслеживать соответствие ответов операторов установленным стандартам и требованиям, улучшать сценарии общения с клиентами, использовать обратную связь для развития продуктов и услуг.

Благодаря интеграции с сервисом речевой аналитики Yandex SpeechSense пользователи коммуникационной платформы МТС Exolve смогут не только собирать статистику диалога, но и получать глубоко проанализированный нейросетью разговор с клиентом, также извлекать ответы на наиболее значимые в клиентском обслуживании вопросы — решена ли проблема клиента, был ли оператор вежлив, удовлетворен ли клиент и другие — в виде резюме. Система автоматически определяет тему разговора, выявляет основные проблемы и итоги диалога, а также составляет краткое содержание беседы, которое можно загрузить в систему управления взаимоотношениями с клиентами (CRM).

Yandex SpeechSense предназначен для анализа звонков и чатов операторов контакт-центров, в том числе для оценки тона и вовлеченности в диалогах. Технология применяется в различных областях, таких как колл-центры, продажи и маркетинг, образование, здравоохранение и других.

«Данная услуга важна для наших клиентов, — сказал директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко. — Колл-центры, банки, страховые компании, клиники и многие другие бизнесы смогут более эффективно реагировать на запросы клиентов, а также оптимизировать свои ресурсы и процессы. Мы уверены, что использование технологий распознавания и анализа речи с помощью машинного обучения помогут оптимизировать затраты, повысить уровень автоматизации коммуникаций, эффективность работы сотрудников и обеспечить высокий уровень обслуживания клиентов».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как RobotMIA запустила более 400 роботов в облаке Selectel

Программисту грозит срок до 10 лет за создание пиратского кинотеатра

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

Конференция CNews «Российские программно-аппаратные комплексы 2024» состоится 4 декабря

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

Российские власти усложняют жизнь телефонным мошенникам. Отправлять SMS во время звонков запретят

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Лучшие умные замки для дома и квартиры: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще