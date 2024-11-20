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В центре Башкирского Зауралья ускорили мобильный интернет

Новые скорости мобильного интернета стали доступны для жителей и гостей Сибая. Специалисты «МегаФона» построили дополнительные телеком-объекты сразу в нескольких районах города. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Цифровые преобразования коснулись жилых кварталов в окрестностях улицы Чайковского, а также частного сектора и садовых товариществ вблизи Индустриального шоссе. В этих локациях связисты охватили в том числе ряд оздоровительных, торговых и учебных учреждений. Сейчас средняя скорость загрузки здесь составляет 25 Мбит/с, максимальная — 75 Мбит/с.

Инженеры оператора задействовали средние и высокие диапазоны частот, обеспечивающие достаточную емкость сети. Такое решение позволило разогнать скорость мобильного интернета и сбалансировать абонентскую нагрузку на территории с большой онлайн-активностью.

«Сибай не зря считается центром Башкирского Зауралья. Здесь действует более десятка горнодобывающих и строительных предприятий, работают филиал Уфимского университета науки и технологий и башкирский театр драмы, проходит ежегодный инвестиционный форум, принимающий делегации из Китая, Турция, Ирана, Узбекистана и других стран. Мы видим, как растет нагрузка на сеть в городе, и последовательно развиваем инфраструктуру связи», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

Новые объекты связи повлияли на рост дата-трафика. За последний месяц горожане и приезжие использовали на 24% больше интернет-данных, чем годом ранее. В октябре 2024 г. на одного абонента в Сибае в среднем пришлось порядка 27 Гбайт — это самый высокий показатель среди городов республики.

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