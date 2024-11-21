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«МегаФон» построил дополнительную телеком-инфраструктуру на одной из самых оживленных автомагистралей Ярославля

«МегаФон» построил дополнительную телекоммуникационную инфраструктуру на одной из самых оживленных автомагистралей города Ярославля — Московском проспекте. Аналитики компании отмечают, что в результате проведённых работ автомобилисты и пассажиры смогли почувствовать увеличение скорости передачи данных в своих мобильных устройствах более, чем на 20%.

Новое оборудование работает в диапазоне 2100 МГц, обеспечивая увеличенную ёмкость сети и высокие скорости мобильного интернета. Чтобы обеспечить качественную связь на всём протяжении Московского проспекта с учётом пикового трафика в утренние и вечерние часы, «МегаФон» установил специальное сетевое оборудование. Его возможности позволяют гарантировать бесперебойную работу мобильных сервисовводители и пассажиры смогут одновременно звонить, обмениваться фото и видео в социальных сетях, пользоваться всеми современными цифровыми сервисами и при желании стримить.

Оборудование покрывает связью LTE стандарта также жилой комплекс «Времена года», где проживает несколько тысяч человек. Также новые телеком-объекты помогают снять часть нагрузки с уже существующей инфраструктуры. Инженеры учли особенности планировки жилого комплекса и выверили направление сигнала, чтобы он был стабильным для всех многоэтажных домов.

«Наличие качественной связи с быстрым мобильным интернетом делает проживание и передвижение по нашему городу, где активно строятся новые жилые дома, ремонтируются дороги, обновляется городская рекреационная среда, максимально комфортным. Так, после введения в эксплуатацию новой телеком-инфраструктуры интернет-трафик на Московском проспекте вырос на 20%», — сказал Сергей Тимонин, директор «МегаФона» в Ярославской области.

В Ярославле и в пригороде продолжаются работы по улучшению качества сети. Так, в 2024 г. инженеры «МегаФона» установили новое телеком оборудование в 15 малых населённых пунктах, расположенных вокруг областного центра: Беркайцево, Дубки, Заволжье, Ивняки, Щедрино, Лесная Поляна, Игнатово, Карачиха, Красный бор, Дулово, Мостец, Сарафоново, Кузнечиха и Тенино.

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