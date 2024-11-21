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«МегаФон» ускорил интернет на дорогах Костромской области

«МегаФон» увеличил зону покрытия и улучшил скорость мобильного интернета на 30% для абонентов, проживающих в населенных пунктах рядом с автотрассами по направлениям Нерехта – Владычное – Волгореченск и Нея – Мантурово.

С начала года «МегаФон» провёл работы на сети и расширил зоны покрытия LTE в Костромской области. Изменения коснулись таких поселков, как Октябрьский в Мантуровском районе и Рудино в Нерехтском районе. Теперь более тысячи человек смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости, а также использовать улучшенное качество звонков Voice LTE. Эта технология позволяет одновременно разговаривать с собеседником и пользоваться интернетом.

Технические специалисты компании оснастили телеком-объекты дополнительным оборудованием в диапазонах 900 МГц и 2100 МГц в сети LTE. Высокочастотный диапазон нового оборудования помогает обеспечивать абонентов стабильной голосовой связью и мобильным интернетом на скорости до 40 Мбит/с. А низкочастотный диапазон позволяет охватить большую территорию 4G-покрытием.

Строительство новых объектов связи рядом трассами позволило автолюбителям и пассажирам пользоваться всеми современными цифровыми сервисами. Спрос на высокие скорости интернета на дорогах Костромской области подтверждает и увеличившийся объем интернет-трафика на этих дорогах. Только за 10 месяцев пользователи скачали на 12% больше данных, чем в прошлом году.

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