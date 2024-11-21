CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС прокачала мобильный интернет в самом «довольном» селе Новосибирской области

МТС усовершенствовала покрытие мобильного интернета в селе Довольное. В результате перераспределения радиочастот в пользу современного стандарта LTE улучшилось качество связи для жителей и гостей населенного пункта. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы в селе Довольное Новосибирской области. Увеличить скорость мобильного интернета удалось благодаря реализации части большого проекта по переводу устаревших частот на современный стандарт LTE. Рефарминг можно сравнить с усовершенствованием дороги: чтобы она могла вместить больше машин, которые бы ехали быстрее, нужно построить магистраль вместо лесной тропинки.

«Мы планомерно переводим устаревающие частоты на новый современный стандарт не только в Новосибирске, но и в населенных пунктах области. В этом году мы провели масштабные работы по рефармингу в Искитимском, Красноозерском, Купинском, Мошковском, Татарском, Сузунском, Ордынском и Колыванском районах региона. За счет перераспределения частот скорость мобильного интернета увеличивается. Тогда загрузка фото и видео происходит мгновенно. Принять и отправить файлы устройство с подключением к интернету с подобной скоростью сможет в течение нескольких секунд. У пользователя есть возможность играть в онлайн-игры, а также с комфортом стримить», — сказал директор МТС в Новосибирской области Алексей Пахомов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки

Россияне в большой опасности. Знаменитый производитель годами продавал «дырявые» роутеры. Теперь отказывается их чинить и требует купить новые

Максим Степченков, RuSIEM: Бытует ошибочное мнение, что SIEM нужно внедрять последним, когда все остальное уже есть

«Касперский» нашел 4 тысячи «дыр» в спутниковых навигаторов. Устройства 70 производителей уязвимы для кибератак

Как в России сэкономили сотни миллиардов рублей на финансировании разработок в сфере цифровых технологий

Программисту грозит срок до 10 лет за создание пиратского кинотеатра

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще