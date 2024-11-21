CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС расширила покрытие LTE в пригороде Белогорска

МТС провела технические работы по расширению покрытия сети LTE в селе Никольское. Жители пригородного села, а также туристы и проезжающие через село транзитом люди смогут выходить в сеть на всей территории села. Средние скорости мобильного интернета в селе амурских аграриев выросли на 20%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС установила телеком-оборудование в центре села и провела работы по модернизации сети. Теперь полторы тысячи жителей одного из старейших сел в Белогорском округе могут быстрее загружать и видео и обмениваться сообщениями в социальных сетях, смотреть онлайн-кинотеатры, удаленно учиться или продавать сельхозтовары на маркетплейсах. Благодаря проведенным работам, новое качество связи также доступно отдыхающим на туристических базах вблизи села.

Через Никольское проходит магистральная трасса, соединяющая с Белогорском деревни: Ключи, Киселеозерка, Светиловка и Великокнязевка. Скоростной мобильный интернет и голосовая связь позволят проезжающим, совершать звонки и загружать привычные сервисы, пользоваться онлайн-картами и навигатором.

«Скоростной мобильный интернет сегодня является важной составляющей жизни каждого из нас. Даже при выборе места загородного отдыха немалую роль играет наличие связи – для общения, развлечений, связаться с экстренными службами. МТС проводит работы по строительству новой и модернизации существующей телеком-инфраструктуры на всей территории области, чтобы амурчане чувствовали себя комфортно и дома, и на отдыхе. Так, совсем недавно было завершено строительство волоконно-оптической линии связи Зея-Береговой в Зейском округе. Это позволило значительно повысить стойкость сети LTE в прибрежных поселках вокруг Зейского водохранилища, а также значительно увеличить скорость мобильного интернета», – сказала директор филиала МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Виктор Урусов, «Скала^р»: Крупный бизнес и госсектор отказываются от точечного импортозамещения

Россияне в большой опасности. Знаменитый производитель годами продавал «дырявые» роутеры. Теперь отказывается их чинить и требует купить новые

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

«Касперский» нашел 4 тысячи «дыр» в спутниковых навигаторов. Устройства 70 производителей уязвимы для кибератак

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

Программисту грозит срок до 10 лет за создание пиратского кинотеатра

Конференции

Цифровое здравоохранение 2024

Ситуационные центры 2024

Заказная разработка ПО 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр 

Обзор Digma DGPD100WA: мощный пауэрбанк для зарядки четырех устройств

Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров

Раскрыто происхождение астероида, убившего динозавров
Показать еще