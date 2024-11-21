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МТС ускорила интернет на берегах реки Сулак в селе Миатли

МТС усилила сеть LTE в популярных местах отдыха на реке Сулак и в селе Миатли. Скорость передачи данных здесь выросла на треть.

В селе Миатли находятся полюбившиеся дагестанцам и туристам базы отдыха – «Главрыба», «Нескучный сад», рестораны, гостиницы, форелевое хозяйство, видовые площадки на малый Сулакский каньон, пещера Нохъо, а также кофейня в скале. При посещении этих достопримечательностей гости и местные жители смогут пользоваться мобильным интернетом на высокой скорости, оперативно делиться своими впечатлениями в социальных сетях, отправлять фото и видео.

«Эти места – одни из самых фотографируемых туристических достопримечательностей Дагестана. Они стали настоящей визитной карточкой региона наравне с Дербентом, Гунибом, Хунзахом и другими местами, в том числе благодаря активности туристов и местных гидов в социальных сетях. Мы со своей стороны стараемся следить за туристическими предпочтениями и улучшать связь в местах притяжения отдыхающих и для местных жителей, и для гостей Дагестана», – сказала директор МТС в Республике Дагестан Карема Изиева.

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