«Ростелеком» и «Интерсвязь» расширили доступ к умным цифровым домофонам в регионах

«Ростелеком» подключит умные домофоны «Сокол +», производимые компанией «Интерсвязь», к многофункциональному сервису управления доступом в многоквартирный дом «Ростелеком. Ключ». Пилотный проект пройдет в городах Челябинской области, Ханты-Мансийском автономном округе, Приморском крае и Республике Саха (Якутия). Соответствующее соглашение о сотрудничестве подписали вице-президент по продуктам массового сегмента «Ростелекома» Ирина Лебедева и председатель совета директоров «Интерсвязи» Леонид Вахрамеев.

В рамках соглашения национальный провайдер «Ростелеком» и лидер телекоммуникационного рынка Южного Урала компания «Интерсвязь» планируют создать умное и безопасное пространство для жителей, с целью повышения качества жизни населения, и отвечая на современные тренды цифровизации. Интеграция решений «Интерсвязи» и «Ростелекома» позволит значительно расширить географию предоставления услуг домофонии и улучшить доступ к современным цифровым сервисам по всей стране. Это сотрудничество станет ключевым шагом в развитии рынка умных домашних решений и повышении комфорта и безопасности граждан.

Леонид Вахрамеев, председатель совета директоров компании «Интерсвязь», сказал: «Домофоны “Сокол +” являются составной частью целой экосистемы цифровых услуг, которые разрабатывает наша компания. Философия прозрачного сервиса, которую мы взяли за основу развития бизнеса, с каждым годом интересует все большее количество партнеров. Уверен, что сотрудничество с компанией “Ростелеком” расширит географию применения наших разработок».

Ирина Лебедева, вице-президент по продуктам массового сегмента компании «Ростелеком», отметила: «Компания “Ростелеком” обладает уникальной экспертизой и компетенциями в области решений для комфорта и безопасности жителей многоквартирных домов. Мы формируем стандарты на рынке современного жилья и являемся членом АНО “Умный многоквартирный дом”. Подписание соглашения с компанией “Интерсвязь” открывает нам и нашему партнеру новые горизонты сотрудничества и сделает жизнь наших клиентов еще более комфортной и безопасной».

Цифровая платформа для управления многоквартирными домами «Ростелеком Ключ» — на 100% российская разработка. В 2022 г. она включена в реестр отечественного программного обеспечения, который ведет Минцифры России. Решение с нуля создано командой внутренних ИТ-разработчиков группы компаний «Ростелеком». В III квартале 2024 г. пройден рубеж в 1 млн уникальных установок мобильного приложения; охват услугами «Ключа» увеличился до почти 600 тыс. домохозяйств в свыше 350 городах России.