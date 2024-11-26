CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

«МТС Exolve» заняла первое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возглавил рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии 2024.

Рейтинг рынка ВАТС и IP-телефонии 2024 подготовил и опубликовал ИТ-маркетплейс Market.CNews.

Для его составления аналитики провели сравнение технических характеристик, универсальности и доступности продуктов компаний, представленных ведущими российскими провайдерами. Лидером рейтинга за широкие функциональные и омниканальные возможности признано решение компании «МТС Exolve», которое позволяет реализовать любые запросы со стороны бизнеса и обеспечивает эффективное управление коммуникациями.

В сентябре этого года «МТС Exolve» полностью обновил свою ВАТС, благодаря чему клиенты получили более 40 инструментов для повышения продаж и автоматизации работы сотрудников, и сервисы, не имеющие аналогов на рынке. В их числе обмен SMS, услуга FMC (Fixed Mobile Convergence), интеграции с 70+ универсальными и отраслевыми CRM, речевая аналитика и другие.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Яндекс 360 проведет конференцию по облачным решениям и совместному управлению проектами

Анатомия ЦОД: какие инженерные решения актуальны? Инфографика

Древняя компания из позапрошлого века едва не погибла, но ее спас искусственный интеллект. Она подорожала на 400%

ИТ-шнику из Флориды дали 4 года за многолетний шпионаж

Конференции

Заказная разработка ПО 2024

Современные контакт-центры 2024

Российские программно-аппаратные комплексы 2024
Показать еще

MARKET.CNEWS

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще