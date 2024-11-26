«МТС Exolve» заняла первое место в рейтинге провайдеров ВАТС и IP-телефонии CNews

«МТС Exolve», дочерняя компания МТС, разработчик коммуникационных сервисов для бизнеса, возглавил рейтинг провайдеров виртуальных АТС и IP-телефонии 2024.

Рейтинг рынка ВАТС и IP-телефонии 2024 подготовил и опубликовал ИТ-маркетплейс Market.CNews.

Для его составления аналитики провели сравнение технических характеристик, универсальности и доступности продуктов компаний, представленных ведущими российскими провайдерами. Лидером рейтинга за широкие функциональные и омниканальные возможности признано решение компании «МТС Exolve», которое позволяет реализовать любые запросы со стороны бизнеса и обеспечивает эффективное управление коммуникациями.

В сентябре этого года «МТС Exolve» полностью обновил свою ВАТС, благодаря чему клиенты получили более 40 инструментов для повышения продаж и автоматизации работы сотрудников, и сервисы, не имеющие аналогов на рынке. В их числе обмен SMS, услуга FMC (Fixed Mobile Convergence), интеграции с 70+ универсальными и отраслевыми CRM, речевая аналитика и другие.