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С начала 2024 г. «Россети Московский регион» выявили более 190 тыс. нелегальных ВОЛС на опорах ЛЭП

В «Россети Московский регион» продолжается реализация программы легализации волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). Она включает в себя мероприятия по выявлению фактов незаконного размещения оборудования ВОЛС на объектах электросетевого хозяйства. Об этом CNews сообщили представители компании «Россети Московский регион».

С начала 2024 г. выявлены уже более 190 тыс. подвесов ВОЛС, которые провайдеры без заключения договора с «Россети Московский регион» нелегально смонтировали на инфраструктуре компании. Они размещены без разрешения «Россети Московский регион» не только с риском нарушения работы энергообъектов, но и несут угрозу для жизни и здоровья монтеров и энергетиков, обслуживающих воздушные линии электропередачи.

По всем выявленным фактам инициируется претензионная работа. Провайдерам предлагается заключить договор с «Россети Московский регион» либо демонтировать незаконно размещенные линии связи, оплатив неосновательное обогащение за бездоговорное использование ЛЭП. Телеком-операторов, которые уклоняются от заключения договора с энергокомпанией, в судебном порядке обязывают демонтировать незаконно размещенные ВОЛС и компенсировать ущерб.

Нарушая действующее законодательство (размещение без договора, без проекта, без маркировки ВОЛС), недобросовестные провайдеры не платят за доступ к ЛЭП и технические согласования на размещение сетей связи. Таким образом, они, получая плату от граждан за предоставление услуг интернет-связи, не информируют их о незаконности размещения сетей связи и о том, что в любой момент может произойти отключение.

«Россети Московский регион» рекомендуют при заключении договора с провайдером поинтересоваться, исполняет ли он Федеральный закон «О связи» и п.19. Постановления Правительства России от 22 ноября 2022 г. № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи», согласно которым специальные объекты инфраструктуры используются для размещения сетей электросвязи на основании договора пользователя инфраструктуры с ее владельцем.

Кроме того, энергетики рекомендуют включить в договор на предоставление интернет-услуг ссылку на заключенный договор между провайдером и «Россети Московский регион». Так пользователи интернета обезопасят себя от незаконных действий провайдера и будут иметь право на компенсацию в случае, если останутся без интернета по причине демонтажа незаконно размещенных проводов энергетиками.

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