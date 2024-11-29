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МТС улучшила связь на участке федеральной трассы «Колыма»

МТС сообщает о модернизации оборудования связи в поселке Холодный, расположенный на участке федеральной трассы Р-504 «Колыма». Специалисты улучшили покрытие мобильной сети, доступное теперь на всей территории поселка, а также на участке горнорудного предприятия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Через поселок Холодный проходит одна из самых известных и самых суровых автомобильных дорог на Дальнем Востоке Р-504 «Колыма» или Колымская трасса. Автодорога соединяет северо-восточные районы Якутии и Магаданскую область и привлекает автопутешественников. искателей приключений, готовых бросить вызов самым суровым испытаниям для человека и техники. Теперь совершая остановку в поселке Холодный, туристы могут загрузить новые видео для своего блога, свериться с онлайн картами местности, проверить прогноз погоды и оценить дорожную ситуацию на оставшемся участке пути.

Скоростной мобильный интернет также доступен жителям поселка и сезонным работникам, приезжающим на север Магаданской области из разных регионов страны для работы в сфере добычи полезных ископаемых, транспорта и логистики. Благодаря новому качеству связи они могут совершать звонки родным и близким в высоком качестве, делиться в соцсетях фото и видео красот магаданской природы, смотреть фильмы, пользоваться различными цифровыми сервисами.

«Скоростной мобильный интернет и качественная связь сегодня позволяют решить множество повседневных и бытовых задач: удаленно работать и учиться, оформлять необходимые документы и получать справки, путешественники или туристы при необходимости могут оперативно связаться со службами спасения или сделать видеозвонок родным, если вдруг изменились планы. Для этого МТС модернизирует телеком-оборудование, улучшая качественные характеристики сети», – отметил директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

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