CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Контент
|

GS Labs представила новый сервис защиты цифрового контента Dremark

Российская компания GS Labs (входит в GS Group) представила новый сервис защиты цифрового контента Dremark, позволяющий правообладателям выявлять нелегальный контент в видеохостингах и социальных сетях. Отечественная разработка – ответ на уход с рынка крупнейших зарубежных вендоров, имеющих подобные решения в своих продуктовых портфелях.

Метод внедрения водяного знака, реализованный в рамках Dremark, является результатом собственных исследований GS Labs и принципиально новой тактикой кодирования. В основу решения положена технология Watermarking, которая заключается во внедрении цифровых знаков в мультимедийные файлы для защиты авторских прав. Сервис защиты от GS Labs добавляет в контент невидимую метку (например, идентификатор пользователя, получившего доступ), на основании которой можно впоследствии определить источник «утечки». Причем она встраивается таким образом, что сохраняется и после транскодирования файла.

Основными клиентами для технологии Dremark станут площадки распространения контента и обучающие курсы, в том числе университетские. Еще один возможный пример использования – определение источника передачи информации о частной жизни гражданина. Так, защиту цифрового контента могут получить городские камеры видеонаблюдения, доступ к архиву которых ограничен по закону. Если записи с них попадают в интернет, можно с помощью системы Dremark определить пользователя, которому изначально был предоставлен доступ и через которого произошло ее дальнейшее распространение.

В компании отметили, что продукт также применим и в том случае, если пользователь хочет удостовериться, что конкретное видео не является подделкой. Однако с данной целью технология может использоваться как вспомогательная и только при отсутствии возможности задействовать другие решения, в частности, криптостойкие системы электронной подписи и подтверждения аутентификации.

«Основное предназначение сервиса цифровой защиты контента Dremark – в определении конечного пользователя, который допустил распространение видеоконтента, предназначенного для него лично. Именно по этой причине у контентных площадок и обучающих курсов данный продукт должен иметь определённый успех», – отметили в GS Labs.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Авито» мигрировала базы данных «1C» с Microsoft SQL Server на Postgres Pro Enterprise

Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом

Сергей Зинкевич, K2 Cloud: Скоро станут популярными облачные маркетплейсы

К 2028 году рынок облачных услуг в России составит почти полтриллиона

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?

Минцифры запускает платформу для подтверждения навыков программистов

Конференции

Современный цифровой офис

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще