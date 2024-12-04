САТЕЛ представляет систему записи разговоров СИЗАР

Компания САТЕЛ представила программное решение СИЗАР для компаний среднего и крупного бизнеса, направленное на повышение эффективности корпоративных коммуникаций и автоматизацию контроля качества в контакт-центрах. В рамках развития собственных технологий САТЕЛ в области унифицированных коммуникаций СИЗАР стал новым технологическим шагом в реализации записи разговоров и речевой аналитики. Об этом CNews сообщили представители САТЕЛ.

СИЗАР (Система Записи и Аналитики Разговоров) — многофункциональное решение, представляющее собой программный комплекс для записи и автоматического анализа телефонных разговоров. Применение системы актуально в любых отраслях бизнеса, где требуется автоматизированный контроль коммуникаций как с клиентами, так и внутри департаментов компании.

Интеграция СИЗАР происходит с существующими в компании ИТ-системами, независимо от их сложности и масштаба. По умолчанию используется протокол записи вызовов SipRec, однако можно адаптировать систему под любой другой.

Модель распределения ролей по умолчанию подразумевает четыре вида пользователей: администратор, сотрудник, модератор и служба безопасности. Создание и настройка ролей происходит с помощью встроенного конструктора. Благодаря этому СИЗАР позволяет отслеживать все действия сотрудников и вести запись экранов пользователей с последующей выгрузкой отчетов в другие системы.

В системе реализована функция речевой аналитики, которая базируется на диалоговой платформе ZIAX, разработанной компанией САТЕЛ. Это позволяет в реальном времени проводить разметку аудиодорожки в соответствии с настраиваемой системой правил, а также при необходимости транскрибировать аудио в текст. Объем записей неограничен и группируется по гибкой системе фильтрации, благодаря которой можно быстро найти нужный файл. Также СИЗАР включает систему отчетности по любой комбинации признаков для экспорта в сторонние решения.

СИЗАР играет важную роль в организации работы контакт-центра. Настройка контроля разговоров и действий операторов помогает супервизору в кратчайшие сроки отреагировать на нештатные ситуации. Запись и сохранение звонков ведутся на основании настроенных правил и автоматически запускаются в тех случаях, когда диалог между сотрудником и клиентом отклонился от регламента: невнятный разговор, неинформативная консультация, введение клиента в заблуждение или использование ненормативной лексики. В этом случае срабатывает автоматическое оповещение по событиям, и супервизор (или любое ответственное лицо, в зависимости от роли в системе) может подключиться напрямую к звонку в режиме прослушивания.

Таким образом, заказчик получает инструмент для управления и контроля звонков, анализа работы сотрудников и оценки использования рабочего времени. А в работе контакт-центра СИЗАР позволяет повысить контроль качества обслуживания клиентов, выявить потребности и интересы клиентов, разработать оптимальные стратегии для привлечения клиентов.

«СИЗАР – это новое решение САТЕЛ. При создании этой системы мы опирались на наш многолетний опыт работы по развитию технологий для обеспечения эффективных коммуникаций. Сфера применения системы может быть абсолютно любой: финансовые учреждения, образование, юридическая практика, медицина и многие другие, — сказал Роман Романов, руководитель центра программных разработок компании САТЕЛ. — Хочу отметить, что наша компания обеспечивает всестороннюю техническую поддержку СИЗАР. Кроме того, заказчик получает безграничные возможности кастомизации и масштабирования, а также полный контроль данных и необходимые условия безопасности».