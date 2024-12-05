CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

«Билайн» запустил скоростной мобильный интернет в горных тоннелях на пути от Адлера до Красной Поляны

«Билайн» запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь в трех горных тоннелях на пути от Адлера до горнолыжных курортов в районе поселков Красная Поляна и Эстосадок. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Технические специалисты установили телеком оборудование внутри тоннельных комплексов. В результате мобильный интернет «Билайн» работает бесшовно на всем протяжении Нового Краснополянского шоссе.

Директор Краснодарского отделения «Билайн» Максим Романько: «Мы подготовили сеть накануне новогодних каникул, когда в горы Сочи приезжают любители активного отдыха со всей страны. Уже по пути в Красную Поляну туристы смогут пользоваться онлайн-сервисами без ограничений, связанных с рельефом этой живописной местности. Кроме того, благодаря подключению дополнительных диапазонов 4G на базовых станциях, расположенных на территории горнолыжных курортов, скорость мобильного интернета, по нашим данным, выросла в среднем на 15%. Теперь туристы смогут отправлять свои фото и видео со скоростью спуска с «черной» трассы. Надежная связь в горах – это еще и важный элемент безопасности, о чем опытные горнолыжники и сноубористы знают не понаслышке».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?

В России успешно испытана квантовая защита на волоконно-оптических линиях связи

Чем удобны компактные ПК и какие задачи они позволяют решать

Российские музыканты требуют запретить продажу песен, созданных искусственным интеллектом

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

К 2028 году рынок облачных услуг в России составит почти полтриллиона

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Обзор Acer Swift Go 16: мощный ультрабук с искусственным интеллектом

Предметы роскоши: что умеют самые дорогие умные часы

Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта

Показать еще

Наука

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос
Показать еще