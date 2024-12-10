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«Телфин» интегрировал в телефонию анализ речи с применением искусственного интеллекта

Российский провайдер коммуникационных решений «Телфин» добавил в функциональность АТС «Телфин.Офис» сервис анализа речи. Решение разработано с использованием технологии Yandex SpeechSense и предназначено для повышения уровня обслуживания клиентов и эффективности работы сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Телфин».

Алгоритмы работы нового сервиса позволяют определять темы разговоров, выделять основные вопросы и подводить итоги делового общения по телефону и в мессенджерах. Сразу после звонка система автоматически анализирует диалоги с помощью нейросети и формирует резюме с затронутыми в беседе темами и результатами обсуждения в виде готового проекта письма, которое можно скопировать и направить.

Кроме этого, сервис помогает оценить степень удовлетворенности клиента по итогам звонка или переписки. Алгоритм выявляет особенности поведения и определяет качество работы сотрудников с учетом важных для компании критериев. Анализируется речь абонентов, при этом принимаются во внимание длина диалогов, число и продолжительность пауз, скорость ответов на вопросы.

«Сегодня на рынке уже представлены коммуникационные решения, в основе которых лежат языковые модели. Новый сервис анализа коммуникаций на базе Yandex SpeechSense позволяет не только изучать контент, но и определять уровень эмпатии и вовлеченности сторон в диалог. Интеллектуальную аналитику уже тестируют клиенты «Телфин» в сферах логистики, шеринга транспорта и спорта, которые делают ставку на быстрые и качественные коммуникации, а также эффективное реагирование на запросы клиентов», — сказал Александр Реус, руководитель проектов «Телфин».

Сервис распознавания и анализа речи встроен в интерфейс платформы «Телфин.Офис» и доступен абонентам всех тарифных планов виртуальной АТС. С помощью этой функции компании получают возможность повысить степень автоматизации общения, как результат, обеспечить максимально высокий уровень качества обслуживания клиентов и эффективность работы сотрудников.

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