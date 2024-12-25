CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

ПО Бизнес Кадры Телеком
|

Волонтеры МТС в Смоленске прошли с детьми цифровую профориентацию «Виртуалити» и привели им робособаку

Цифровая экосистема МТС запустила новогодний образовательный волонтерский проект о цифровых технологиях «Виртуалити». В рамках программы 300 волонтёров МТС помогают школьникам с выбором будущей профессии в ИТ, рассказывают о новых технологиях, работе с нейросетями, обучают азам 3D-моделирования. На цифровом занятии побывали и 250 смоленских школьников. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Проект «Виртуалити» проходит до 25 декабря в Рязани, Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде и Смоленске. Участниками станут более 2,5 тыс. ребят из социальных учреждений. Эксперты МТС познакомят подрастающее поколение с возможностями технологических специальностей, поделятся своим профессиональным опытом, помогут сформировать четкое представление об ИТ-специальностях и определиться с выбором будущей профессии. Также ребята смогут пройти профориентационное тестирование с применением технологии искусственного интеллекта, которое позволит определить склонности к той или иной профессии.

В Смоленске день «Виртуалити» прошел во Фленово, где волонтеры МТС собрали воспитанников детских домов из Починковского, Духовщинского, Демидовского и Сафоновского районов, также на занятиях побывали дети из многодетных семей. В общей сложности, мероприятия посетило 250 школьников. На площадках работали творческие мастерские, где дети могли экспериментировать с цифровыми технологиями. Можно было создать 3D-модель в программе для моделирования, сделать роботов-помощников Деда Мороза, пройти мастер-класс по созданию чат-ботов без знания программирования, изучить основные инструменты программы Figma и отрисовать новогоднюю открытку или запустить анимацию снегопада, используя язык программирования Python. Также дети могли сфотографироваться в нейрофотобудке, которая изменяла изображение при помощи нейросетей, сделать цифровое тату, порисовать в VR-реальности и поиграть с робособакой, которая управлялась с планшета.

«Волонтерское движение МТС в Смоленской области в 2024 г. было очень активным: мы проводили множество благотворительных, образовательных, творческих, спортивных, экологических и культурных мероприятий для людей разного возраста и занятий. Эта общественная деятельность, которая как правило, имеет «цифровую начинку», привносит в регион новые практики и тренды, а также способствует укреплению отношений с самыми разными аудиториями. В этом году компанией в масштабах страны реализовано более 170 крупных активностей корпоративного волонтерства. В следующем году мы продолжим поддерживать добровольческие проекты, которые распространяются на всю экосистему МТС через единую волонтерскую платформу, которая будет доступна всем 60 тысячам сотрудников», — сказал директор МТС в Смоленской области Алексей Козин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Олег Покровский, «Росатом»: Создавая собственные ТИМ-решения, мы перестаем за свой счет обучать модели недружественных стран

Нейросеть превзошла живых дегустаторов в различении сортов шотландского виски

Как МТС сократила time-to-market сделок на 10% с помощью CRM на базе «Битрикс24»

Apple объяснила, почему удаляет VPN из российского магазина приложений: этого требует законодательство России

Павел Ахметчанов, Т-Банк: Онлайн-доски борются не друг с другом, а с неудобными процессами

Власти проверят компьютерные игры и сайты доставок на наличие «манипулятивных механик»

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор смартфона HUAWEI nova Y72S: эффектный и надежный

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще