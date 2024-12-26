Аналитика МТС: в Республике Алтай живут самые активные пользователи ИИ-технологий на онлайн-встречах

МТС проанализировала деловую активность жителей Республики Алтай в 2024 г. По данным платформы для бизнес-коммуникаций «МТС Линк», регион занял первое место среди пользователей искусственного интеллекта во время онлайн-созвонов.

Из функций на основе искусственного интеллекта горно-алтайские пользователи на онлайн-встречах чаще всего применяют замену или размытие фона, автоматическую расшифровку и шумоподавление. В 9% мероприятий ИИ используется в развлекательных целях: участники онлайн-встреч примеряют маски или цифровые аватары. Также пользователи применяют ИИ для экономии времени на просмотр записей встреч — функции подведения итогов встреч и видеохайлайтов.

По данным «МТС Линк», в этом году пользователи проводили онлайн-встречи, где все участники общаются друг с другом, втрое чаще, чем вебинары, где несколько спикеров и большое число слушателей. Пик деловой активности в Республике Алтай зафиксировали в 8 вечера. При этом в целом в регионе платформой активно пользуются с 10 утра и до часу ночи. Это связано с тем, что местные жители общаются с партнёрами из других часовых поясов.