«МегаФон» расширил границы 4G в Красноярском крае

Более 7 тыс. человек впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Работы по обеспечению связью сельчан реализованы оператором в 21 районе Красноярского края – Абанский, Дзержинский, Минусинский, Уярский, Шушенский, Ермаковский, Курагинский, Тюхтетский, Канский, Сухобузимский, Нижнеингашский, Боготольский, Ужурский, Большеулуйский, Иланский, Новоселовский, Манский, Ирбейский, Партизанский, Большемуртинский и Саянский. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Благодаря участию в государственном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого при участии регионального министерства информационного развития и связи, в программу вошли малочисленные и отдаленные населенные пункты, в которых проживает от 100 до 500 человек. Одно из таких мест – Коробейниково Боготольского района, расположенное более чем в четырех часах пути на автомобиле из Красноярска.

Теперь жителям этого населенного пункта и еще 39 деревень стали доступны все возможности LTE-сети МегаФона: мобильный интернет четвертого поколения и голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом.

Емкость сети позволяет абонентам компании передавать большой объем данных на комфортных скоростях. Используя гаджеты, сельчане могут звонить по видеосвязи родным и близким, получать государственные услуги, в удобное время оплачивать счета и совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях. Жители деревень смогут получить онлайн-консультацию узких медицинских специалистов, связаться с экстренными службами, найти удаленную работу и др. Педагогам и воспитателям будет проще готовиться к занятиям, ученикам – пользоваться современными образовательными платформами и электронным журналом не только в школе, но и дома.

«Наша компания стремится к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случае, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. Такое решение позволило развернуть сеть четвертого поколения (4G/LTE) в 40 населенных пунктов Красноярского края, в которых в общей сложности проживает более 7 тыс. человек», — сказал Андрей Ким, директор «МегаФона» в Красноярском крае.