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Новые правила оплаты услуг связи для абонентов «Мотив»

1 января 2025 г. вступают в силу изменения в Федеральном законе «О связи», которые запрещают мобильным операторам принимать анонимные платежи для пополнения баланса сотовых номеров. Новые правила касаются как оплаты через кассу в салонах связи сотовых операторов, так и использования терминалов по приему платежей. Об этом CNews сообщили представители «Мотив».

Варианты оплаты наличными

– Через кассу в салоне связи. Такая возможность остается, но теперь потребуется предъявить паспорт гражданина России или другой документ, удостоверяющий личность, если абонент не является гражданином России.

– Через терминалы, в том числе расположенные в салонах связи. Но теперь, чтобы произвести оплату, придется авторизоваться с помощью подтвержденной учетной записи на «Госуслугах».

Варианты безналичной оплаты

– Оплата через сайт сотового оператора «Мотив» с помощью банковской карты или СБП.

– Оплата через мобильное приложение «Мотив».

– Оплата через мобильное приложение банка. Некоторые банки могут брать комиссию за прием платежей.

– Оплата в салоне связи «Мотив» с помощью банковской карты или СБП.

– Отложенный платеж. Доступен при балансе лицевого счета до -199 руб. Это платная услуга – ее стоимость составляет 10% от суммы отложенного платежа.

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