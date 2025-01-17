CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

В новогоднюю ночь абоненты «Летай» совершили 143 тыс. звонков

«Летай» изучил активность абонентов в новогоднюю ночь. В первый час 2025 г. жители Татарстана совершили свыше 143 тыс. звонков, загрузили порядка 19,5 ТБ медиафайлов и отправили в шесть раз больше SMS, чем ночью последнего понедельника 2024 г. Об этом свидетельствуют обезличенные данные оператора. Вероятно, жители Татарстана разделяли первые мгновения нового года с родными и близкими на расстоянии. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Таттелеком».

Всего за прошлый год «Летай» построил 64 базовые станции (БС) и провел модернизацию порядка 350 площадок на сети. Так, в Большой Атне, Чистополе и Рыбной Слободе за счет введения новых диапазонов LTE увеличилась скорость передачи данных для местных жителей. Меньше белых пятен стало и на дороге Алексеевское – Альметьевск, которая в будущем станет частью трассы Шали (М-7) – Бавлы (М-5). За год на участке модернизировали 12 БС для обеспечения бесперебойной коммуникации в движении.

Только в декабре 2024 г. работы по укреплению сети затронули 18 населенных пунктов республики. К примеру, на М-12 в Елабужском районе появилась еще одна точка связи. Новую площадку также установили в Набережных Челнах: качество голосового и пакетного трафиков повысилось для жителей поселка Орловка и ЖК «Притяжение». Скорость мобильного интернета увеличилась в два раза для новошешминцев и в 1,5 раза для пестречинцев. Модернизировали площадки также в Высокогорском районе и в поселке Осиново Зеленодольского района.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче

Провайдер ушел из многомиллионного города, лишь бы не предоставлять абонентам дешевый интернет

Можно ли точно оценить стоимость товара с помощью искусственного интеллекта?

Veon выводит крупнейшего оператора Украины на Nasdaq

Андрей Зотов, Cloud.ru: Облачные платформы становятся основой для масштабирования ИИ-решений

Из России уходит фирменное приложение для популярных роутеров Keenetic. В чем причина

Конференции

Business Process Management 2025

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Лучшие роботы-пылесосы начала 2025 года: выбор ZOOM

Где легально читать и скачивать книги в 2025 году: онлайн-библиотеки с бесплатным доступом

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще