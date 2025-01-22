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Села Рыбинского района получили связь четвертого поколения

Почти четыре тыс. жителей Рыбинского района Ярославской области получили доступ к устойчивой голосовой связи и скоростному мобильному интернету «МегаФона». МегаФон установил сразу несколько базовых станций и модернизировал существующие, обеспечив сельчан возможностью использовать современные цифровые сервисы на скорости до 40 Мбит⁄с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Рыбинский район — расположен на северо-западе Ярославской области и примыкает к Рыбинскому водохранилищу. Наряду с крупными поселениями на карте района есть совсем небольшие деревни, где связь имеет особенное социальное значение. В 2024 г. «МегаФон» провел здесь большую работу, установив новые телеком-объекты в населенных пунктах: Селишко-Окороково и Гаврилово, увеличив территорию покрытия сети до пяти км. В этих селах мобильная связь «МегаФона» появилась впервые. Базовые станции работают в нескольких диапазонах: высокочастотный отвечает за ёмкость сети и скорость мобильного интернета, а и низкочастотный — за уверенное покрытие и стабильную передачу сигнала.

«По результатам замеров, сделанных специалистами компании, максимальные скорости передачи данных по новым базовым станциям в среднем составляют от 50 до 100 Мбит⁄с. Теперь местные жители в этих деревнях теперь смогут пользоваться мобильным интернетом для решения бытовых и социальных вопросов, работы, учёбы и отдыха. Автомобилисты смогут подгружать карты онлайн-навигации или заправить автомобиль с помощью приложения», — сказал Сергей Тимонин директор «МегаФона» в Ярославской области.

Технические специалисты «МегаФона» также модернизировали телеком-оборудование, работающее в среднем и высоком диапазонах частот недалеко от Арефино, Покрова, Красной горки и Ермаково. В поселке Ермаково расположена птицефабрика «Волжанин», которая входит в ТОП-5 крупнейших производителей яйца в России. Теперь более тысячи сотрудников птицефабрики пользуются цифровыми приложениями, оплачивают услуги, общаются с родными по видеосвязи на более комфортных скоростях.

Востребованность качественного мобильного интернета и голосовой связи для жителей небольших поселений Рыбинского района подтверждают аналитические данные «МегаФона». За время эксплуатации нового телеком‑оборудования абоненты прокачали объём данных в 126 ТБ, что сопоставимо с просмотром 18 тыс. двухчасовых фильмов в высоком разрешении. При этом абоненты успели наговорить количество минут равное трем месяцам беспрерывного общения.

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