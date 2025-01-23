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В 2024 году продолжился рост объема трафика, скачанного через публичный Wi-Fi компании «ТрансТелеКом» на железнодорожных вокзалах и станциях

3,2 тыс. ТБ трафика скачали посетители железнодорожных вокзалов и станций через публичный Wi-Fi в 2024 г. Это на 28% больше, чем годом ранее. Оператором сервиса выступает АО «Компания ТрансТелеКом». Об этом CNews сообщили представители ТТК.

Основные потребители интернет-трафика сохранили свое лидерство с 2023 г. – это Восточный вокзальный комплекс в Москве (71,8 ТБ), вокзалы Адлер (59 ТБ), Краснодар (53 ТБ), Павелецкий (51 ТБ) и Ростов-на-Дону (45 ТБ).

Чаще всего, с большим отрывом, – 336 тыс. раз – пользователи подключались к беспроводной сети на вокзале в Адлере. Далее следуют столичные МЦД Зеленоград-Крюково и Восточный вокзальный комплекс (192 и 135 тысяч соответственно), Ростов-на-Дону, Казанский и Павелецкий вокзалы Москвы (134, 130 и 123 тысячи подключений). Всего в течение 2024 г. сервисом воспользовались более 8,6 млн раз, что на 22% больше, чем в 2023 г.

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