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«МегаФона» установил новое телеком-оборудование в Лапине

«МегаФона» пришел в отдаленное село Лапино. Для 150 сельчан Брянской области оператор установил новое телеком-оборудование и развернул сеть четвёртого поколения в низко и среднечастотном диапазонах. Это обеспечило необходимую ёмкость инфраструктуры и высокую скорость передачи данных. Благодаря базовой станции абоненты также получили доступ к качественной голосовой связи с помощью современной технологии звонков VoLTE.

Инженеры «МегаФона» продолжают работы в рамках программы «Устранение цифрового неравенства» в Брянской области. Ранее оператор подключил к своей сети более 60 населенных пунктов региона.

В августе 2024 г. в этот список попало отдаленное село Лапино Почепского района Брянщины. Оно находится вдали от крупных магистралей, расположено более чем в 100 километрах на юго-западе от областного центра. Несмотря на это, теперь жители Лапина могут пользоваться всеми цифровыми сервисами на комфортных скоростях, а также смотреть фильмы и сериалы в режиме реального времени, выходить в интернет, вести прямые трансляции, работать и учиться онлайн. Средняя скорость мобильного интернета в селе составляет около 25 Мбит/с, что сравнимо со скоростями в областном центре и крупных городах региона.

«Обеспечение связью и передачей данных малых населенных пунктов для нас не просто работа, а еще и важнейшая социальная миссия, потому что телеком-услуги являются не только средством общения, но и получения государственных услуг, а также важным помощником в учебе и работе. С начала года, в общей сложности, мы построили и модернизировали более 180 объектов инфраструктуры и подключили к нашей сети более 20 тыс. человек. Сейчас возможность пользоваться всеми цифровыми сервисами наравне с жителями Брянска появилась еще у 150 сельчан. Тем самым мы, как и предполагает федеральная программа, продолжаем активно устранять цифровое неравенство», — сказал директор «МегаФона» в Брянской области Мария Ветрова.

Кроме скоростного интернета, абонентам «МегаФона» доступны также звонки с помощью технологии VoLTE — она обеспечивает кристально чистый звук, мгновенное соединение и возможность сёрфить в интернете во время разговора по телефону.

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