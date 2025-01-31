Нерадивые провайдеры могут оставить людей без света и интернета

Более 95% операторов связи, работающих в столичном регионе, оформили отношения с энергетиками и легально размещают свои провода на опорах линий электропередачи. Однако остаются компании, которые для экономии предпочитают действовать незаконно, что может иметь самые серьезные последствия. Используя опоры ЛЭП без согласования с владельцами инфраструктуры, провайдеры создают угрозу надежности энергоснабжения. Об этом CNews сообщили представители «Россети Московский регион».

Юристы рекомендуют при заключении договора на услуги связи обязательно включить в него пункт о соблюдении провайдером требований закона «О связи» и постановления правительства России № 2106 «О порядке недискриминационного доступа к инфраструктуре для размещения сетей электросвязи». Согласно им, провайдеры могут использовать специальные объекты инфраструктуры только по согласованию с их собственниками. В противном случае абонент рискует остаться и без интернета, и без света.

Дело в том, что при незаконном монтаже волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) энергетики не могут контролировать процесс. Поэтому всегда есть риск повреждения электросетевой инфраструктуры, которая находится под напряжением. Кроме того, нелегальное оборудование перегружает конструкции ЛЭП, что может приводить к аварийным ситуациям и перебоям в электроснабжении.

Но самое главное – угроза жизни и здоровью людей. Во-первых, во время монтажа проводов могут получить удар током сотрудники провайдера, у которых нет навыков работы под напряжением. Во-вторых, могут травмироваться энергетики, столкнувшиеся с непредвиденными помехами при обслуживании ЛЭП. Наконец, могут пострадать случайные прохожие, если «клубок» безграмотно подвешенных кабелей упадет с линии электропередачи.

Большинство провайдеров работают в правовом поле, что видно по статистике компании «Россети Московский регион». На сегодня более 280 операторов связи монтируют провода связи легально, оформив с энергетиками соответствующие договоры.

Однако есть 15 провайдеров (это около 4% рынка столичного региона), которые для уклонения от оплаты постоянно инициируют жалобы в Федеральную антимонопольную службу и другие госорганы. В ходе судебных разбирательств с ними заключены договоры в отношении четыре тыс. ВОЛС. При этом, по оценке специалистов, данные операторы уже разместили не менее 15 тыс. нелегальных проводов, в отношении которых также инициирована претензионно-исковая работа с требованием демонтажа или легализации.