CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

Акция в билайне: 50 ГБ за каждый новый номер ежемесячно

билайн запустил акцию, направленную на расширение возможностей тарифных планов и улучшение условий использования мобильной связи для всех членов семьи.

Теперь как текущие, так и новые клиенты оператора, добавляя близких к своему тарифу UP до 30 марта, могут получать до 250 ГБ дополнительного мобильного интернета ежемесячно до конца года.

Алексей Карев, директор по продуктовому маркетингу: «Есть вещи, которыми рациональнее и выгоднее пользоваться вместе. И в тарифе UP билайна есть еще целых 5 мест для близких. Одним пакетом могут пользоваться сразу шесть человек! Как клиентоцентричная компания мы стремимся создавать лучшие предложения на рынке и поощряем выбор клиентов в пользу билайна. И теперь с каждым новым номером, выбирающим выгоду в билайне, вся «семья» становится «богаче» на 50 ГБ дополнительного интернета».

Как получить дополнительные гигабайты и пользоваться ими всей семьёй:

  1. Подключиться к билайну и выбрать подходящий пакет — определить необходимое количество ГБ или минут для всей семьи.
  2. Подключить близких к билайну. Абонент можете приобрести новую SIM-карту или перенести номер от другого оператора.
  3. Добавить близких к своему тарифу, чтобы делиться гигабайтами и минутами. Можно подключить до 5 новых номеров и за каждый получать 50 ГБ дополнительного интернета ежемесячно, что в сумме даёт до 250 ГБ.

Основной номер может гибко настраивать объем трафика и минут для каждого участника группы. Все близкие могут общаться внутри сети билайна без ограничений, не расходуя минуты на звонки друг другу.

Реклама ПАО «ВымпелКом». Подробнее на сайте: beeline.ru.

г. Москва, ОГРН 1027700166636

Рекламаerid:2VSb5xvmqMi

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Россия ищет частоты для 10 новых каналов ТВ высокой четкости

Гигантский производитель роутеров перешел на темную сторону и помогает хакерам. Он отказался устранять «дыры» в своих маршрутизаторах

Один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов увольняет 10% сотрудников из-за падения спроса

Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

Определены лидеры рынка ВКС по интеграции ИИ

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще