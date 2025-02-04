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Для жителей «Колизея» в Волгограде разогнали мобильный интернет

МТС расширила сеть LTE в Кировском районе Волгограда. Установка нового телеком-оборудования позволила увеличить на треть скорость мобильного интернета для жителей ЖК «Колизей», расположенного рядом с сосновой рощей в санаторной зоне Волгограда, а также на территории Волгоградского госуниверситета и областного кардиоцентра. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Благодаря комплексным работам по модернизации и строительству телеком-оборудования на территории жилого комплекса «Колизей», Волгоградского госуниверситета и кардиологического центра скорость мобильного интернета выросла на 30%. Увеличение средней скорости смогут оценить не только местные жители, но и посетители и работники областного кардиологического центра, учащиеся и преподаватели учебных заведений. Установка телеком-оборудования позволила разгрузить имеющуюся сеть и дала возможность абонентам с еще большим комфортом выходить в интернет, использовать мессенджеры, просматривать видео, загружать приложения.

«Территория Волгограда, в том числе Кировского района, в последние годы активно застраивалась. По данным Росстата, в Кировском районе проживает около 98 тыс. волгоградцев. Чтобы каждый житель мог пользоваться интернетом на комфортной высокой скорости, мы планомерно работаем над обеспечением достаточной емкости сети. С помощью Big Data мы постоянно анализируем нагрузку на сеть и потребности абонентов и при необходимости устанавливаем дополнительное телеком-оборудование», – отметила директор МТС в Волгоградской области Наталья Сахарова.

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