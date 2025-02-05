CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

Татарстанцы стали чаще выезжать за город

У жителей городов республики вырос интерес к сельской жизни. С начала зимы количество горожан, посещающих небольшие поселения региона, увеличилось на 13% по сравнению с аналогичным периодом годом ранее. Наибольшая активность наблюдается в выходные дни. Об этом сообщили аналитики «МегаФона» в исследовании, основанном на обезличенных данных абонентов.

В селе Тетеево Лаишевского района был зафиксирован максимальный прирост гостей из городов. В населенном пункте, расположенном вблизи Волги, их число этой зимой увеличилось в три раза. Село Салауши Агрызского района продемонстрировало двукратный рост горожан. Исенбаево в том же районе заняло третье место по динамике, нарастив число посетителей на 79%.

Чаще всего абоненты оператора выбираются за город по выходным. Количество приезжих увеличивается уже в пятницу, а в субботу и воскресенье превышает средние показатели недели на 10%.

«С развитием технологий сельские каникулы часто превращаются в сельские будни. Суммарный интернет-трафик гостей в поселках, деревнях и селах республики увеличился на 20%. Наличие связи и доступа к интернету делают пребывание за городом привлекательным вариантом для тех, кто стремится к гармонии с природой и одновременно не желает отказываться от преимуществ использования цифровых сервисов», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Для обеспечения комфортного доступа к услугам связи, за последние полгода оператор улучшил действующее оборудование в малых поселениях по всей республике. Специалисты перевели частоты, используемые в сетях 2G и 3G, в стандарт LTE в деревнях Улитино, Паново, Кузяково, Старый Пукшинер, Белоус и в других 80 небольших населенных пунктах 29 районов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Андрей Кузнецов, «МегаФон ПроБизнес»: Выросло число зарубежных поездок с пересадками, и мы сделали переключение между сетями бесшовным

Россия ищет частоты для 10 новых каналов ТВ высокой четкости

Гигантский производитель роутеров перешел на темную сторону и помогает хакерам. Он отказался устранять «дыры» в своих маршрутизаторах

Один из крупнейших в мире производителей промышленных роботов увольняет 10% сотрудников из-за падения спроса

Власти США оказались официальным клиентом производителя шпионского софта Paragon, с помощью которого взламывают WhatsApp* и Signal

Определены лидеры рынка ВКС по интеграции ИИ

Конференции

Технологии искусственного интеллекта 2025

Цифровизация HR 2025

Цифровизация финансового сектора 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие приложения, чтобы выучить правила дорожного движения и сдать экзамен: выбор ZOOM

Лучшие геймерские ноутбуки начала 2025 года: выбор ZOOM

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds Pro 4: сочетание лучших технологий

Показать еще

Наука

Предсказание Эйнштейна проверили в космическом масштабе: результат опровергает все альтернативные теории о Вселенной

7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики
Показать еще