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«Подарки любимым» в билайне: скидки до 30% и идеи для выгодных покупок

билайн запустил акцию «Подарки любимым». До 16 февраля 2025 года в интернет-магазине билайна можно приобрести различные товары со скидками до 30%. Это возможность купить то, что давно планировали: заранее приобрести подарки близким или порадовать себя.

Например, это новинки среди смартфонов Samsung, Tecno, Realme и других производителей, планшеты Apple, а также беспроводные наушники, умные часы и колонки от известных брендов. Со скидками в рамках акции доступны бытовая техника и товары для дома, например щипцы для волос, умные датчики, лампочки, ночники и многое другое. А чтобы близкие оставались на связи и в безопасности, девайсы стоит дополнить сим-картами билайна с защитой от спама и мошенников. Узнать о том, как бесплатно настроить сервис «Моя безопасность», можно здесь.

Ещё одна идея для подарка — взять под контроль расходы близких на связь. Есть вещи, которыми рациональнее и выгоднее пользоваться вместе. И в билайне есть еще целых 5 мест для близких. Одним пакетом могут пользоваться сразу шесть человек! Теперь как текущие, так и новые клиенты оператора, добавляя новые номера в билайне к своему Тарифу UP до 30 марта, могут получать до 250 ГБ дополнительного мобильного интернета ежемесячно до конца года.

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г. Москва, ОГРН 1027700166636

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