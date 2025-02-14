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VAS Experts представляет решения для мобильных операторов: EPDG и LBS

Разработчик программного обеспечения для контроля и анализа трафика VAS Experts расширил ассортимент продуктами для мобильных сетей. Линейка включила в себя новые решения для безопасного подключения абонентов к мобильной сети через Wi-Fi и для работы с геоданными абонентов. Продукты ориентированы на замену импортных решений и учитывают требования российского законодательства и особенности инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители VAS Experts.

EPDG (Evolved Packet Data Gateway) – решение для подключения абонентов к мобильной сети через Wi-Fi. Оно особенно полезно в зонах с плохим покрытием. EPDG снижает нагрузку на базовые станции мобильных сетей и гарантирует высокую степень безопасности передачи данных благодаря встроенным механизмам шифрования. Продукт полностью заменяет зарубежные аналогии и интегрируется в существующую инфраструктуру российских операторов.

LBS (Location-Based Services) предоставляет операторам инструмент для работы с геоданными абонентов. Система определяет местоположение в реальном времени и может использоваться для различных сервисов, от маркетинговых акций до экстренных вызовов. Продукт предоставляет полную локализацию с учетом требований отечественного законодательства и поддержку современных API для интеграции с другими системами оператора.

«VAS Experts предлагает решения для мобильных операторов российского производства, которые отвечают требованиям отечественного рынка и устраняют необходимость в использовании импортных решений. Продукты поддерживают интеграцию с существующими системами операторов, не требуя значительных изменений инфраструктуры», – сказал главный эксперт VAS Experts Станислав Белобородов.

EPDG и LBS от VAS Experts соответствуют законодательству, включая обязательства по экстренным вызовам и защите данных. Они снижают валютные затраты и риски санкций в связи с полным отсутствием зависимости от иностранных технологий.

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