Выручка MCN Telecom по итогам 2024 года увеличилась на 11%

Российский оператор связи MCN Telecom для бизнеса и частных клиентов, разработчик программных решений, подвел итоги работы за год. Количество абонентов MCN Telecom по итогам 2024 г. остается на уровне предыдущего периода, при этом консолидированная выручка компании увеличилась на 11%. Об этом CNews сообщили представители MCN Telecom.

Прирост выручки обеспечивается за счет услуг виртуальной АТС, контакт-центра ИИ, голосовых роботов. Среди новых продуктов отмечен динамичный рост в следующих направлениях: контакт-центр с ИИ (+62%), чат-боты (+55%), голосовые роботы (+14%), двухфакторная аутентификация (A2P SMS) (+10%).

Ключевыми направлениями в части разработки стали технологии Telecom API и решения для автоматизации бизнес-коммуникаций – контакт-центр ИИ, голосовые роботы, чат-боты.

Развитие телекоммуникационной платформы как услуги (CPaaS)

За последний год платформа CPaaS MCN Telecom была значительно усовершенствована. Среди новых возможностей – новые элементы сценариев звонков, интеграция с модулем Автообзвона, а также новые интеграции с YandexGPT и GigaChat. Кроме того, были обновлены интеграционные модули с популярными в России системами управления взаимоотношениями с клиентами: «Битрикс24» и amoCRM.

Платформа CPaaS предоставляет организациям возможность интегрировать различные коммуникационные каналы без необходимости создания собственной инфраструктуры, что позволяет снизить затраты и ускорить масштабирование. Она объединяет фиксированную телефонию, мобильную связь и виртуальную АТС с более чем 200 функциями, такими как запись разговоров, транскрибация, синтез речи и интеграция с популярными CRM-системами.

Контакт-центр ИИ с возможностями речевой аналитики

Омниканальный контакт-центр с искусственным интеллектом MCN Telecom предлагает уникальную возможность управления всеми каналами взаимодействия с клиентами через единый интерфейс, что значительно упрощает обработку запросов и повышает эффективность коммуникаций. Интегрированный ИИ анализирует диалоги в реальном времени, выявляет тему и тональность бесед, предоставляет операторам рекомендации на основе базы знаний и автоматически оценивает качество общения. Система поддерживает более 100 языков, что позволяет обслуживать клиентов по всему миру, обеспечивая высокий уровень персонализированного обслуживания.

«MCN Софтфон» и «Мой MCN»

Одной из ключевых разработок 2024 г. стало мобильное приложение «MCN Софтфон», предназначенное для звонков через интернет с использованием технологии SIP-телефонии. Это решение позволяет клиентам общаться по своим домашним тарифам, находясь в командировках или путешествиях, при стабильном подключении к мобильному интернету или Wi-Fi. Приложение легко настраивается и поддерживает авторизацию через «Госуслуги», что обеспечивает простоту и безопасность доступа.

Кроме того, было обновлено мобильное приложение «Мой MCN», которое теперь стало удобным и функциональным личным кабинетом для управления услугами связи. В новом приложении пользователи могут отслеживать баланс, остатки по пакетам, подключать тарифы, пополнять счет и анализировать расходы на связь. Доступное для пользователей Android, приложение делает взаимодействие с услугами связи еще более удобным и эффективным.

«В 2024 г. основное внимание было уделено внедрению новых продуктов, направленных на улучшение обслуживания клиентов и предоставление более удобных решений. Одним из приоритетных проектов стала разработка омниканального контакт-центра на базе искусственного интеллекта, который позволяет компаниям эффективно управлять всеми каналами связи с клиентами через единый интерфейс. Операторы могут обрабатывать запросы по телефону, SMS, мессенджерам и в социальных сетях, при этом система автоматически собирает данные о взаимодействиях, что позволяет глубже понять потребности каждого клиента. ИИ помогает анализировать звонки и чаты, автоматически оценивает качество общения и предоставляет рекомендации операторам», – сказали в пресс-службе MCN Telecom.