«МегаФон» усилил 4G в Сунтарском улусе Якутии

Уверенный сигнал связи и высокие скорости мобильного интернета стали доступны абонентам «МегаФона» еще в 15 якутских поселениях. Проведенная оператором модернизация сети в Сунтарском улусе Якутии позволила включить в контур 4G около 19 тыс. жителей республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Жителям сел Туойдах, Нахара, Тенкя, Толон, Крестях, Тойбохой, Кюндяе, Куокуну, Хордогой, Мар-Кюель, Эльгяй, Шея, Кемпендяй, Усун-Кюель и Сунтар стало комфортнее пользоваться смартфонами и современными гаджетами. Высокие скорости мобильного интернета позволят скачивать «тяжелые» игры для смартфона или загружать файлы за считанные минуты, смотреть потоковое видео в высоком разрешении без задержек и помех, звонить по видеосвязи и вести прямые эфиры в соцсетях, пользоваться цифровыми сервисами, образовательными и стриминговыми платформами, которые требуют стабильной передачи данных и малого времени отклика сети.

Здесь суммарно проживает около 19 тыс. человек, при этом почти половина сел относится к категории малочисленных, в которых от 100 до 500 жителей. Инженеры компании задействовали сразу несколько диапазонов частот. Высокочастотный обеспечивает оптимальную емкость сети для большого количества пользователей и увеличенную скорость мобильного интернета, оставшиеся два — среднечастотный и низкочастотный — уверенное покрытие и стабильную передачу LTE-сигнала на значительной территории, в том числе внутри зданий и помещений.

«Мы постоянно развиваем инфраструктуру мобильной сети, ведь потребность в быстром мобильном интернете 4G растет в геометрической прогрессии. Наши специалисты выявляют места, где необходимо улучшить качество мобильных услуг, а затем строят новые или модернизируют действующие объекты связи. За прошлый год компания «МегаФон» провела более 200 мероприятий по модернизации оборудования на территории Якутии», — отметила директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия) Мария Мамедова.

Развитие сети в Сунтарском улусе также расширила зону обслуживания технологии VoLTE – цифровых звонков через интернет. Она позволяет одновременно разговаривать по телефону и серфить в Сети. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует высокое качество передачи голоса и низкий уровень фонового шума.