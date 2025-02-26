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«ЭксОйл Групп» внедрила Dion для корпоративных коммуникаций

Российский производитель и экспортер растительных масел «ЭксОйл Групп» перешел на платформу корпоративных коммуникаций Dion (разработка ИТ-холдинга Т1). Решение обеспечило удобное взаимодействие около 700 сотрудников, объединив видеоконференцсвязь, корпоративные чаты и видеохостинг в едином цифровом пространстве.

Перед тем, как внедрить Dion, представители «ЭксОйл Групп» тестировали ряд отечественных решений в течение шести месяцев. Решающими факторами в выборе платформы от Т1 стали высокое качество видеоконференцсвязи, оперативность внедрения и поддержка на всех этапах. Платформу интегрировали в облачном формате, что исключило необходимость развертывания серверной инфраструктуры на стороне заказчика. Облачная версия позволяет сэкономить на оборудовании и обслуживании, а также сократить время подключения — начать работу в системе можно уже на следующий день.

«Импортозамещение зарубежного ПО становится ключевым фактором для обеспечения независимости и устойчивости бизнеса. Сейчас мы активно проводим обучение сотрудников по использованию Dion, чтобы максимально эффективно интегрировать продукт в наши бизнес-процессы. В планах — масштабирование решения на всю группу компаний, включая дочерние предприятия», — отметил представитель «ЭксОйл Групп».

«В этом году мы планируем интегрировать в «ЭксОйл Групп» несколько новых модулей, например, онлайн-доску Dion.Whiteboard. Инструмент позволит командам визуализировать идеи и делиться заметками в реальном времени. Наша цель — предоставлять решения, которые не только упрощают коммуникации, но и напрямую способствуют повышению эффективности бизнеса», — сказал Антон Спирин, заместитель генерального директора по развитию бизнеса «Нота» (ИТ-холдинг Т1).

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