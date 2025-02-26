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Петербуржцев защитили от 216 млн спам-звонков в 2024 году

ПАО «МТС» проанализировала количество звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы жителям Санкт-Петербурга в 2024 г. С помощью решения МТС «Защитник» с января по декабрь 2024 г. было заблокировано свыше 216 млн подозрительных вызовов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего в 2024 г. спам-звонки поступали петербуржцам в июле, октябре и декабре. Только за эти три месяца было заблокировано более 60 млн нежелательных вызовов. При этом одному абоненту спамеры пытались дозвониться 21,5 тыс. раз за год. Средняя продолжительность заблокированного звонка в 2024 г. составила около 13 секунд. Общая длительность заблокированных вызовов с помощью «Защитника» превысила 47 млн минут, что равно почти 90 годам несостоявшихся разговоров.

Наиболее часто жителям Петербурга пытались дозвониться компании с навязчивой рекламой, финансовые организации, коллекторы. Реже всего докучали представители сфер туризма и фитнеса.

«Защитник» анализирует входящие звонки на базе технологий Big Data и искусственного интеллекта. Алгоритмы присваивают номерам категории спама, например, «Юридические услуги», «Коллекторы», «Медицина и красота», «Страхование». Абонент может выбрать категории звонков, которые он вообще не хочет получать, они будут заблокированы. В остальных случаях сервис помечает входящие с незнакомых номеров цветами: красным — потенциальных злоумышленников, желтым — спам и зеленым — безопасные вызовы. При наличии информации в открытых источниках о названии звонящей компании эти данные абонент также увидит на экране.

«Мы постоянно развиваем инструменты на основе искусственного интеллекта для комфорта и безопасности жителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области. «Защитник» может пообщаться с недоброжелателем, прислать расшифровку разговора и таким образом сэкономить человеку время, уберечь его от потери денег и конфиденциальной информации. Кроме того, цифровой помощник может предупредить о потенциальной угрозе даже во время беседы, в таком случае человек, принявший звонок, услышит специальный сигнал», — отметил директор МТС в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Александр Соловенчук.

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