«МегаФон»: курс на Южную Америку – тамбовчане расширяют деловые контакты

Представители бизнеса в Тамбовской области нарастили свою активность в сети – мобильный трафик у корпоративных клиентов «МегаФона» в январе 2025 г. вырос на 5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Одновременно с этим в списке деловых контактов появились новые страны. Это подтверждает совместное исследование «МегаФона» и экосистемы для бизнеса «Контур». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

За месяц корпоративные клиенты в Тамбовской области скачали объем данных, сопоставимый почти с 270 часами видеозвонков. При этом продолжительность голосовых вызовов в другие страны выросла в 2,3 раза.

Обезличенная аналитика «МегаФона» подтверждает, что в начале 2025 г. чаще всего корпоративные клиенты звонили в Мексику (доля 11% от всех международных звонков), Аргентину (8%), Белоруссию (7%), Доминиканскую Республику (6%) и Перу (4%). В общей сложности с начала года тамбовские бизнесмены позвонили в 119 стран, что на 22% больше, чем в 2024 г. Все чаще предприниматели стали связываться с представителями Южной и Центральной Америки. Например, в этом году в списке появились Мексика, Аргентина, Уругвай и Чили.

«Для бизнеса особенно важно всегда оставаться на связи, а также внедрять современные цифровые решения, независимо от сферы деятельности и места расположения. Мы продолжаем улучшать телеком-инфраструктуру, чтобы наши корпоративные клиенты оставались на связи со своими российскими и зарубежными партнерами. Так, за прошлый год мы модернизировали оборудование более чем в 100 локациях региона», — сказал директор «МегаФона» в Тамбовской области Александр Мудрецов.

Положительную динамику в бизнесе подтверждают данные проекта «Контур.Фокус». Как отмечают эксперты, за год количество регистраций в Тамбовской области выросло на 1,18%. Активнее всего прирастают новыми компаниями производство машин и оборудования (+400% к году), сфера обеспечения электрической энергией, газом и паром (+200% к году), издательская деятельность (+100% к году), информационные технологии (+83%), предоставление финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению (+80% к году).

В регионе ведут бизнес компании с участием Дании, Бразилии, США, Лихтенштейна, Соединенного королевства, Кипра, Армении, Киргизии, Германии, Сейшел, Эстонии, Хорватии.

«В России в целом сокращается число компаний с иностранным участием, однако Тамбовской области удалось сохранить интерес европейских инвесторов к российскому бизнесу. Одновременно растет экспортная активность предприятий региона, что подтверждают и данные мобильного трафика», — отметил эксперт проекта «Контур.Фокус» по экономической безопасности бизнеса Антон Яковлев.