«МегаФон» «включил» связь для одной тысячи сельчан в Хакасии

Жители шести хакасских деревень впервые получили доступ к быстрому мобильному интернету и качественной голосовой связи «МегаФона». Работы по обеспечению связью сельчан реализованы оператором в Таштыпском и Усть-Абаканском районах республики. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Подключить пользователей к сети «МегаФона» стало возможным благодаря участию в федеральном проекте «Устранение цифрового неравенства 2.0», реализуемого при поддержке Государственного комитета цифрового развития и связи Хакасии. В программу вошли деревни Нижний Матур, Верхний Имек, Печегол и Харой, поселок Верх-Таштып и аал Ах-Хол. В общей сложности в этих населенных пунктах проживают около 1000 человек.

«Подключение малых сел к мобильному интернету и расширение телеком-инфраструктуры — это не только повышение бытового комфорта людей, но и новые возможности для развития территорий. Современная сеть позволяет открывать новые туристические направления и заниматься предпринимательством в сельской местности. Также качество и доступность связи влияют на привлекательность инвестиционного климата республики — это одно из направлений работы, которому органы власти уделяют большое внимание. Со своей стороны, мы благодарны операторам сотовой связи за участие в проекте и готовы оказывать всестороннюю поддержку», – отметила председатель Государственного комитета цифрового развития и связи Республики Хакасия Екатерина Кузьмина.

Сельчанам стали доступны все возможности LTE-сети оператора: мобильный интернет четвертого поколения и голосовые звонки с использованием технологии VoLTE. Сервис обеспечивает кристально чистый звук и мгновенное соединение – абонент может без потери качества сигнала общаться по телефону и одновременно пользоваться интернетом с того же устройства.

Емкость сети позволяет абонентам компании передавать большой объем данных на комфортных скоростях. Используя гаджеты, сельчане могут звонить по видеосвязи родным и близким, получать государственные услуги, в удобное время оплачивать счета и совершать покупки онлайн, смотреть фильмы в высоком разрешении, общаться в мессенджерах и соцсетях. Жители деревень смогут получить онлайн-консультацию узких медицинских специалистов, связаться с экстренными службами, найти удаленную работу и многое другое.

Педагогам и воспитателям будет проще готовиться к занятиям, ученикам – пользоваться современными образовательными платформами со своих смартфонов, что особенно актуально в период подготовки к экзаменам. Работники фельдшерско-акушерского пункта смогут оперативно проконсультировать жителей не только на своем рабочем месте, но и, например, находясь на вызове.

«Расширение доступности 4G является важной частью работы компании в регионе. Мы стремимся к тому, чтобы создать равные «цифровые» возможности для всех абонентов, независимо от того, где они живут — в крупном городе или маленькой деревне. Развитие инфраструктуры идет за счет собственных технологических решений или, как в этом случае, в рамках проекта по устранению цифрового неравенства, когда мы «включаемся» на базовых станциях других операторов. За время участия в проекте УЦН 2.0 нашей связью в регионе обеспечены 13 «малых» деревень и поселков, численность населения которых составляет от 100 до 400 человек», – сказала директор «МегаФона» в Республике Хакасия Светлана Симаткина.