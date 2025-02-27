«ТрансТелеКом» принял участие в техническом оснащении поезда «Аврора»

По заказу АО «ФПК» компания «ТрансТелеКом» установила на поездах «Аврора» оборудование для доступа к информационно-развлекательному порталу «Попутчик». Об этом CNews сообщили представители компании «ТрансТелеКом».

С 19 декабря 2024 г. по маршруту Санкт-Петербург – Москва возобновил курсирование скоростной поезд «Аврора» № 741/742, № 743/744 в двухэтажном исполнении. Он преодолевает расстояние между столицами за 5,5 часа.

Благодаря оборудованию, установленному специалистами «ТрансТелеКома», во время пути пассажиры «Авроры» могут подключиться к локальному информационно-развлекательному порталу «Попутчик». Он открывает доступ к научно-познавательному контенту, фильмам, музыке, книгам, аудиогидам и видеороликам с информацией о местности, через которую проходит маршрут. В числе других сервисов «Попутчика» – возможность заказать напитки, горячее питание и сувенирную продукцию, не покидая своего места.

«Компания «ТрансТелеКом» имеет большой опыт в области внедрения современных цифровых сервисов в транспортно-логистической сфере. Решения, направленные на создание комфортной цифровой среды для пассажиров, – одно из наших приоритетных направлений. Количество поездов и маршрутов, на которых доступна современная информационно-развлекательная система для пассажиров, планомерно увеличивается», – сказал генеральный директор АО «Компания ТрансТелеКом» Роман Кравцов.