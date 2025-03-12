CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС оцифровала строительство новой ТЭЦ в Артеме

МТС совместно с АО «ТЭК Мосэнерго» обеспечила цифровой инфраструктурой строительную площадку Артемовской ТЭЦ-2. Благодаря расширению сети и установке дополнительного телеком-оборудования, на площадке появилась устойчивая мобильная связь с высокой скоростью интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть высокоскоростного интернета МТС стандарта LTE покрывает всю территорию строительной площадки. Проведенные работы помогли автоматизировать производственные процессы на стройплощадке и повысить цифровой комфорт рабочих. Теперь они могут пользоваться любыми цифровыми сервисами, читать новости, смотреть видео и совершать звонки по видеосвязи. Сейчас на проекте трудятся более 750 человек и 60 единиц техники, и их количество растет.

Проект Артемовской ТЭЦ-2 предусматривает строительство 46 зданий и сооружений на площади более 57 гектаров. Электрическая мощность новой станции составит 440 мегаватт. ТЭЦ будет работать на парогазовой технологии и современном оборудовании российского производства. Новая электростанция обеспечит стабильное энергоснабжение города Артема с населением более 100 тыс. человек.

«Мы продолжаем активно развивать и совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру в Приморском крае. Артемовская ТЭЦ-2 - важнейший стратегический объект федерального масштаба. Современная и надежная цифровая инфраструктура может стать основой для дальнейшего внедрения инновационных решений на объекте - умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернета вещей, мониторинга транспорта, облачных технологий», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

ИИ-секретарь и скидки на кофе: что должна уметь биллинговая система в телекоме

Исправлена критическая уязвимость в iPhone, iPad и Mac, которую хакеры использовали в «чрезвычайно сложных кибератаках»

Конференция CNews «Роботизация бизнес-процессов 2025» состоится 27 марта

В России катастрофически растут продажи контрафактных наушников Apple и JBL. Больше половины Marshall подделка

Nokia не смогла совершить мобильный звонок с Луны, хоть и развернула там сотовую сеть

Хозяева Facebook** и Instagram*** тестируют собственные чипы для нейросетей. Они уменьшат расходы на инфраструктуру

Конференции

Импортозамещение 2025

Электронный документооборот и управление контентом 2025

Современные контакт-центры 2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Техника

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Обзор планшета HUAWEI MatePad 11,5 PaperMatte: универсальное решение с отличным экраном

Аксессуары для смартфонов в подарок на 8 марта: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще