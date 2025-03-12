МТС оцифровала строительство новой ТЭЦ в Артеме

МТС совместно с АО «ТЭК Мосэнерго» обеспечила цифровой инфраструктурой строительную площадку Артемовской ТЭЦ-2. Благодаря расширению сети и установке дополнительного телеком-оборудования, на площадке появилась устойчивая мобильная связь с высокой скоростью интернета. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сеть высокоскоростного интернета МТС стандарта LTE покрывает всю территорию строительной площадки. Проведенные работы помогли автоматизировать производственные процессы на стройплощадке и повысить цифровой комфорт рабочих. Теперь они могут пользоваться любыми цифровыми сервисами, читать новости, смотреть видео и совершать звонки по видеосвязи. Сейчас на проекте трудятся более 750 человек и 60 единиц техники, и их количество растет.

Проект Артемовской ТЭЦ-2 предусматривает строительство 46 зданий и сооружений на площади более 57 гектаров. Электрическая мощность новой станции составит 440 мегаватт. ТЭЦ будет работать на парогазовой технологии и современном оборудовании российского производства. Новая электростанция обеспечит стабильное энергоснабжение города Артема с населением более 100 тыс. человек.

«Мы продолжаем активно развивать и совершенствовать телекоммуникационную инфраструктуру в Приморском крае. Артемовская ТЭЦ-2 - важнейший стратегический объект федерального масштаба. Современная и надежная цифровая инфраструктура может стать основой для дальнейшего внедрения инновационных решений на объекте - умного видеонаблюдения и видеоаналитики, интернета вещей, мониторинга транспорта, облачных технологий», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева.