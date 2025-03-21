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«МегаФон» прокачал сеть в городе Бирюзового кольца России

Специалисты «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в городе Новосиль, входящем в Бирюзовое кольцо России, а также еще в девяти населенных пунктах Орловской области. Теперь в смартфонах и планшетах нескольких тысяч жителей региона доступна скорость передачи данных до 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Качество сотовой связи улучшили на улице Коммунаров в городе Новосиль — одном из древнейших городов России. Уверенное покрытие и передачу сигнала здесь, в том числе внутри зданий и помещений, обеспечили дополнительные среднечастотные диапазоны

Помимо этого, работы затронули поселки Верховье, Глазуновка, Долгое, Залегощь, а также село Фошня, деревни Заречье, Моховое и Дубровка. В Орле апгрейд сети LTE прошел в двух местах — на улицах Кузнецова и Магазинная.

Теперь абоненты смогут быстрее загружать видео высокого разрешения или тяжелые файлы, в любое время пользоваться необходимыми приложениями и работать дистанционно, а также смотреть любимые стриминговые платформы онлайн. Помимо этого, орловцы смогут комфортнее совершать цифровые звонки в технологии VoLTE, которая позволяет звонить по телефону и параллельно пользоваться передачей данных.

«В рамках модернизации сети в конце февраля – начале марта инженеры «МегаФона» увеличили емкость сети и разогнали скорость мобильного интернета примерно на 20%. Теперь для еще большего числа наших абонентов в 10 населенных пунктах региона стали доступны стабильный 4G-сигнал на высоких скоростях и вызовы с улучшенным качеством звука», — сказал директор «МегаФона» в Орловской области Сергей Ивочкин.

В 2025 г. оператор также провел апгрейд сети в районе научно-исследовательского института в Орле, а также в селе Тросна, поселке Красноармейский, селе Жерновец и других населенных пунктах.

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