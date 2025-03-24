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«МегаФон» разогнал 4G в Хойто-Ага

Высокоскоростной интернет получили жители села Хойто-Ага в Забайкальском крае. Благодаря модернизации, проведенной инженерами «МегаФона», абоненты смогут в любой точке населенного пункта сидеть в Сети на высоких скоростях. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Хойто-Ага находится на юге Забайкальского края, в Агинском Бурятском округе. В населенном пункте живет порядка 700 человек. Здесь располагаются девять улиц, школа, дом культуры, почта, пожарная часть и здание администрации.

«Несмотря на то, что Хойта-Ага – небольшое село, местные жители активно пользуются интернетом и мобильной связью. Базовая станция была сильно нагружена, поэтому «МегаФон» активировал дополнительные диапазоны LTE – от низкочастотных до высокочастотных. Такое решение позволило увеличить емкость сети и расширить телеком-покрытие, тем самым дать большему количеству абонентов подключаться одновременно к сигналу, сократить время соединения и разогнать скорость передачи данных», – сказала директор «МегаФона» в Забайкальском крае Мария Крылова.

Местные жители теперь без зависаний заходят на полезные платформы, гуглят интересующие их вопросы, скачивают фильмы и книги, пересылают «тяжелые» файлы, смотрят видео с рецептами и лайфхаками. Абоненты круглосуточно остаются на связи со своими близкими, а при необходимости могут обратиться за помощью к спасателям или в медучреждения. Школьники и педагоги могут быстрее и легче готовиться к урокам, а работники дома культуры – организовывать встречи и мероприятия.

Кроме того, улучшения в работе сети могли почувствовать также водители и пассажиры: вдоль села проходит дорога Таптанай – Зуткулей. Абонентам на этом участке маршрута стало проще загружать онлайн-карты, включать музыку, а во время остановок звонить по видеосвязи и листать ленту в социальных сетях.

О высокой активности абонентов в сети свидетельствует статистика оператора. Так, в результате модернизации интернет-трафик на базовой станции влетел почти в два раза – на 90% – по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. А за первую половину марта было скачано 8 ТБ данных, что соответствует почти 2 тыс. фильмов в хорошем разрешении.

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