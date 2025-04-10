«МегаФон» модернизировал сеть в столице Адыгеи

Ускоренную загрузку сервисов оценили жители и гости Майкопа. Скорость мобильного интернета у абонентов «МегаФона» теперь достигает 120 Мбит/с. Для обеспечения столь высоких скоростей инженеры оператора провели масштабные работы по строительству дополнительной инфраструктуры. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшая качество сигнала, инженеры «МегаФона» «прокачали» оборудование, поддерживающее средние и высокие частотные диапазоны. Цифровая трансформация затронула жилые кварталы, торговые и культурные учреждения, социальные объекты, парковые зоны республиканской столицы. Кроме того, водители и пассажиры, проезжающие по региональной трассе 79К-186 «Обход Майкопа», также смогут оценить изменения. Теперь у них есть возможность еще быстрее загружать карты, видео, а также бронировать гостиницы и экскурсии в пути.

Согласно обезличенной статистике оператора, абоненты Майкопа совокупно в среднем расходуют более 5000 ТБ мобильного интернет‑трафика на смартфонах ежемесячно. В сравнении с 2024 г. показатель увеличился на 15%. Этого трафика хватит, чтобы передать порядка 1,2 млрд фотографий.

«Мы постоянно развиваем инфраструктуру сети, ведь потребность в быстром и стабильном сигнале 4G растет. Так, в столице республики скорость мобильного интернета после модернизации телеком-объектов выросла на 50%. Это позволяет горожанам без проблем общаться с друзьями и родными по видеосвязи, работать удаленно, вести блоги и транслировать контент в режиме реального времени», — сказал директор «МегаФона» в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.