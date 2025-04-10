CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС включила скоростной мобильный интернет для жителей Дуката

МТС сообщает о модернизации телеком-инфраструктуры в поселке Дукат на севере Магаданской области. Скорости мобильного интернета возросли на 30% для более 1000 жителей поселка и сотрудников градообразующего предприятия. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Дукат – молодой поселок, назван в честь одноименного серебряного прииска, расположенного неподалеку. В середине 1960-х годов геологическая партия открыла крупное месторождение благородного металла, которому дали название в честь средневековой венецианской монеты дукат. Обновленная сеть МТС позволит жителям поселка, а также посетителям образовательных, социальных учреждений пользоваться привычными цифровыми сервисами на комфортных интернет-скоростях. Сотрудники горнорудного предприятия, работающие вахтовым методом, могут совершать видеозвонки в высоком качестве, загружать «тяжелые» файлы в социальных сетях и мессенджерах.

«МТС последовательно развивает телеком-инфраструктуру в регионе, запуская новые базовые станции и модернизируя оборудование. Скоростной мобильный интернет – это возможность экономить силы и средства для решения бытовых вопросов, например, оплачивать счета онлайн, а также доступ к современным цифровым сервисам развлечений: онлайн-кинотеатрам, электронным библиотекам и стриминговым платформам», – сказал директор филиала МТС в Магаданской области Евгений Никишин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти помогут «Билайну», МТС и «Мегафону» покрыть сотовой связью территории на границе с Украиной

В России разворачивается мощное производство базовых станций. Они смогут работать и в новых сетях 5G, и в старинных 2G

«Яндекс» заплатит миллион тому, кто найдет уязвимости в нейросетях YandexGPT и YandexART

Конференция CNews «Low-code и no-code 2025» состоится 24 апреля

Российский студент разработал наноспутниковую платформу с нейросетью на борту

Полиция предупреждает: В онлайн-магазинах и Telegram новая схема мошенничества. Покупателей убеждают заплатить пошлины

Конференции

Заказная разработка ПО 2025

Цифровизация промышленности 2025

Связь-2025
Показать еще

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Зачем сейчас нужны роутеры с Wi-Fi 7: 5 лучших моделей

Лучшие 4K-телевизоры для дачи: хиты продаж

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Показать еще

Наука

Квантовая машина времени реальна? Новое исследование бросает вызов всему, что мы знаем

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад
Показать еще
37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025 37-я международная выставка информационных и коммуникационных технологий Связь-2025

erid: 2W5zFHRYEHv

Рекламодатель: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЭКСПОЦЕНТР»

ИНН/ОГРН: 7718033809/1027700167153