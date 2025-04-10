МТС запустила офис-туры для школьников и студентов

МТС запускает федеральный проект профориентационных экскурсий для школьников и студентов. Стать участником офис-тура могут учащиеся 8-11 классов, студенты бакалавриата и магистратуры. Во время экскурсий в офисы МТС запланировано знакомство с историей компании и ее бизнес-направлениями. Учащиеся увидят, как устроена работа в различных подразделениях экосистемы, познакомятся с руководителями и экспертами, а также узнают про карьерные возможности. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Образовательный проект запущен в пяти регионах России: Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Краснодаре и Нижнем Новгороде. Для школьников и студентов разработаны отдельные программы, которые отвечают интересам и задачам конкретной аудитории.

Офис-тур для школьников сформирован по принципу эдьютеймента: ребята проходят специально разработанный квест, чтобы найти свои суперсилы в экосистеме МТС. Задания носят развлекательный характер, при этом позволяют узнать про продукты экосистемы и ценности сотрудников, а также понять, какое из направлений экосистемы больше подходит для будущего старта карьеры. Студентам предложен более систематизированный, комплексный, но в то же время увлекательный контент - они собирают «виртуальный пазл» своей будущей карьеры. По итогам экскурсии в офис МТС каждый участник получает письмо-артефакт с полезной информацией.

«Офис-тур - это первое знакомство с экосистемой, поэтому мы постарались сделать программу максимально интерактивной. Ребята знакомятся с направлениями внутри компании, общаются со специалистами. Для молодых людей это возможность посмотреть, как живет компания и понять, какое направление внутри экосистемы МТС им ближе и интереснее. Со своей стороны, мы рассказываем про возможности карьерных стартов, делаем акценты на знаниях и опыте, необходимых в той или иной сфере. Мы заинтересованы, чтобы к нам приходили ребята, которые смогут максимально быстро встроиться в рабочий процесс. В 2024 году в МТС пришли на стажировки почти 1500 студентов и выпускников, из которых почти половина перешла в штат, и с каждым годом число молодых сотрудников растет», - отметила директор по управлению талантами и развитию персонала МТС Ольга Митрофанова.

Регистрация происходит на специальной лэндинг странице. Для участия нужно выбрать свой город и маршрут, а после перейти по клику в Telegram-бот, где указать удобную дату и время экскурсии. Также через чат-бота участники во время экскурсии выполняют интерактивные задания на локациях и зарабатывают баллы во время квеста.

Федеральный проект профориентационных экскурсий для школьников и студентов – это одно из направлений, которое реализует МТС в работе с молодыми талантами на всех этапах жизненного пути, начиная со школы, заканчивая выпуском из вуза и трудоустройством в МТС. В линейке стажировок есть программы для разной целевой аудитории, с учетом потребностей бизнеса – это как краткосрочные стажировки на лето, так и лидерская программа. Каждая стажировка предусматривает уникальную кастомизированную программу обучения, развития и перспективу дальнейшего трудоустройства.