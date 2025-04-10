В Петропавловске-Камчатском сеть третьего поколения уступила место 4G

Жители Петропавловска-Камчатского с января 2025 г. увеличили передачу данных с мобильных устройств на 17% относительно аналогичного периода 2024 г. Это стало возможным благодаря рефармингу на сети «МегаФона», который выполнили инженеры в 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Специалисты перевели в стандарт LTE частоты, ранее задействованные в сетях 3G, что позволило увеличить емкость существующей сети и расширить покрытие. Отказ от связи третьего поколения в пользу 4G позволяет обеспечить растущие потребности пользователей в высокоскоростном мобильном интернете.

В зону улучшения качества связи попали как центральные улицы Петропавловска-Камчатского, так и спальные микрорайоны. Аналитики оператора определили, что активнее всего после рефарминга пользователи стали передавать данные в центральной части города, на улицах Партизанская и Ленинградская. Здесь находятся офисы, учебные заведения, музеи, театр и другие места, в которых ежедневно мобильной связью пользуются десятки тысяч горожан.

Быстрее выходить в интернет смогут не только местные жители, но и гости города. Инженеры выполнили рефарминг оборудования в районе «Аллеи флота», неподалеку находятся смотровые площадки на бухту Сероглазка и лежбище сивучей.

«Большая часть камчатцев пользуется мобильными устройствами с поддержкой 4G, поэтому наши специалисты находят быстрые и эффективные решения для того, чтобы обеспечить абонентам комфортный выход в Сеть. После проведенных работ зона LTE-покрытия в Петропавловске-Камчатском существенно выросла, а емкости сети достаточно, чтобы одномоментно тысячи людей могли отправлять сообщения в мессенджерах, смотреть фильмы, пользоваться электронной почтой или банкингом», — сказала директор «МегаФона» в Камчатском крае Людмила Калашникова.