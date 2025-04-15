Более 1000 сельчан Саратовской области получили связь в рамках федеральной программы

Жители сел Памятка, Сазоново и Большая Федоровка теперь могут пользоваться цифровыми сервисами на скорости до 110 Мбит/с. При поддержке регионального министерства цифрового развития «МегаФон» запустил объекты связи в малонаселенных пунктах. Проект был реализован в рамках государственной программы «Скидка за спектр». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В селах Памятка Романовского района, Сазоново Аткарского района и Большая Федоровка Татищевского района проживает от 250 до 450 человек. Оператор обеспечил связью всю территорию поселений, включая дома, школы, фельдшерско-акушерские пункты и административные здания. Смонтированное оборудование также позволило улучшить сигнал в ближайших деревнях и селах.

Абоненты оператора теперь могут общаться с близкими онлайн, пользоваться мобильным банкингом и получать государственные услуги в электронном виде. Теперь жителям не нужно ехать в районный или областной центр, чтобы решить бытовые вопросы, найти работу или получить образование. Все это можно сделать, не покидая родных мест. Замеры специалистов показали, что после проведенных работ в Памятке максимальные скорости мобильного интернета «МегаФона» достигают 110 Мбит/с, в Сазоново — 100 Мбит/с, Большой Федоровке — 70 Мбит/с.

«Новая мера поддержки дополняет действующую программу по устранению цифрового неравенства. Она создает благоприятные условия для операторов, готовых инвестировать в развитие связи в небольших и отдаленных населенных пунктах. Это особенно важно для деревень и сел с населением до 500 человек, где вопрос наличия мобильной связи стоит наиболее остро. Уверен, реализация программы поможет ускорить процесс цифровизации сельских районов в регионе», — сказал Владимир Старков, министр цифрового развития и связи Саратовской области.

Мобильный интернет-трафик в поселках, селах и деревнях области за год увеличился на 21%. В марте 2025 г. среднемесячное потребление абонентов оператора, проживающих в сельской местности, достигло 40 ГБ.

«Мы стремимся к тому, чтобы в нашем регионе не оставалось мест, где можно столкнуться с ограничениями в использовании цифровых сервисов. Федеральная инициатива “Скидка за спектр” стала значимым шагом в этом направлении. До конца года новые базовые станции в рамках программы появятся еще в трех населенных пунктах региона. Это может послужить основой для технологического развития сельских территорий и способствовать самореализации их жителей», — сказал Андрей Башкевич, директор «МегаФона» в Саратовской области.

О высокой активности абонентов в сети свидетельствуют статистические данные оператора. Например, за первую неделю апреля 2025 г. жители Памятки, Сазоново и Большой Федоровки успели прокачать объем информации, сопоставимый с просмотром 300 полнометражных фильмов в качестве для смартфона.