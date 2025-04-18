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билайн тестирует сервис для экстренного получения данных о пропавших людях

«ВымпелКом» (бренд билайн) вместе с поисковым отрядом LizaAlert начал тестирование сервиса, который позволяет в течение нескольких минут получать данные о геолокации пропавшего человека, - об этом генеральный директор компании Сергей Анохин рассказал на формуе Data Fusion.

Сейчас технология работает только в ограниченных случаях — если SIM-карта оформлена на близкого родственника, который лично подтверждает свое обращение. Однако в компании уверены, что потенциал таких решений значительно шире — и обсуждают с Минцифры, как упростить получение данных в критических ситуациях.

«Законы о персональных данных, банковской тайне, тайне связи — они хорошо защищают человека. Но из-за этого мы иногда теряем человеческую жизнь. Например, сколько времени потребуется, чтобы спасательный отряд моментально получил данные о геолокации пропавшего человека? Мы с Liza Alert работаем уже более 10 лет — и в большинстве случаев это невозможно. В отдельных сценариях — это недели ожидания», — пояснил генеральный директор билайна Сергей Анохин.

Вместе с Минцифры и добровольческим поисковым отрядом Liza Alert, с которым билайн сотрудничает уже более 10 лет, обсуждаются возможные изменения подходов — например, разграничение чувствительных и общественно значимых данных.

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