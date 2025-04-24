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GlobalNet представил платформу для онлайн-подключения к точке обмена трафиком

Оператор магистральной связи GlobalNet запустил новый функционал личного кабинета, позволяющий клиентам самостоятельно подключаться к пиринговой сети DATAIX. Это первое решение на российском телеком-рынке, где весь процесс — от резервирования порта до заключения договора — автоматизирован и доступен в онлайн-режиме, отмечают в GlobalNet.

Платформа позволяет выбрать дата-центр, задать параметры подключения, получить коммерческие условия и сгенерировать LOA (письмо о согласии на выполнение кроссировки) в соответствии с требованиями конкретного ЦОДа. Техническое сопровождение подключения обеспечивает команда инженеров GlobalNet.

После активации порта клиенту предоставляется тестовый период на 14 дней с возможностью мониторинга трафика и оценки параметров подключения. По завершении тестирования договор можно заключить напрямую через интерфейс личного кабинета.

Функционал доступен как для потенциальных клиентов, находящихся на этапе выбора точки обмена трафиком, так и для действующих пользователей. Последние могут не только подключать новую услугу, но и управлять текущими параметрами IX: изменять маршрутизацию трафика через выбор узлов подключения, корректировать параметры тарификации, отслеживать статистику и загрузку по всем активным сессиям.

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