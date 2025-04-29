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Работа на пляже: каждый десятый россиянин отвечает коллегам в отпуске

Медиахолдинг Rambler&Co совместно с мобильным оператором «СберМобайл» выяснили, для каких целей жители России используют интернет в поездках по стране и за ее пределами. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

По данным исследования, россияне не могут отказаться от своей повседневной рутины в путешествиях. Почти равное число опрошенных остается онлайн постоянно или заходит в сеть три-четыре раза в сутки — 36% и 35% соответственно, 12% — один раз ежедневно. Есть и сторонники диджитал-детокса: 11% отключают интернет совсем и 6% обновляют ленту дважды в течение отпуска.

Непродолжительные звонки также востребованы в поездках. С апреля 2024 по апрель 2025 гг. абоненты «СберМобайла» разговаривали 420 тыс. минут за границей, или 32 тыс. минут ежемесячно. Средняя длительность звонков составила 1,2 минуты. За этот период на них было затрачено 9 тыс. ГБ интернета (672 ГБ в месяц).

Причины обращения к мобильной связи в путешествиях различаются. Общение с семьей и близкими отметили 29%, просмотр новостного и развлекательного контента — 22%. Третье место разделили сразу две категории: доступность в экстренных ситуациях и навигация на местности — по 15%. 10% россиян связываются по работе, а 9% вызывают доставку или такси. Эти цифры показывают, что поддержка социальных контактов востребована так же, как и использование сервисов.

Менее половины (45%) респондентов подключают специальные тарифы для путешественников, чтобы экономить на мобильной связи. Остальные 55% заинтересованы в альтернативных услугах: ключевая — объем пакета мобильного интернета (32%). Четверть респондентов (25%) обозначили приемлемые цены на исходящие звонки и 14% — на входящие. Безлимитные мессенджеры и стоимость SMS важны для 22% и 7% соответственно.

За последний год Белоруссия, Турция и Узбекистан стали самыми посещаемыми странами для клиентов «СберМобайла». Также в топ-10 попали другие популярные направления среди россиян — Казахстан, Таджикистан, Китай, ОАЭ, Египет и Таиланд.

Исследование подтвердило важность мобильного интернета для связи и доступа к услугам в путешествиях. В опросе, который прошел среди пользователей СМИ Rambler&Co в апреле 2025 г., приняли участие 71 205 человек — 56% мужчин и 44% женщин.

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